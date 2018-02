Pörssiyritykset takovat tulosta

Vuoden 2008 finanssikriisistä käynnistyneen laman, taantuman ja nollakasvun kauden loitontuminen alkaa näkyä niin kansantalouden kokonaisluvuissa kuin yritysten tuloksissa.

Vuonna 2016 Suomen bruttokansantuote kasvoi jo parin prosentin vauhtia. Viime vuoden kasvulukujen arvioidaan olevan 3,3 prosentin paikkeilla. Ennustelaitokset ovat kuta kuinkin yhtä mieltä siitä, että ilman suuria markkinahäiriöitä bkt kasvaa tänäkin vuonna kolmen prosentin vauhtia.

Tiistaina julkistetut tammikuun työllisyysluvut ovat osana positiivista jatkumoa. Tilastokeskuksen mittaama työttömyysaste oli 8,5 prosenttia. Varsinais-Suomessa työttömyyden väheneminen oli keskimääräistä nopeampaa.

Hallitusohjelman kulmakivi, työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin, on entistä lähempänä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettu trendi oli tammikuussa jo 70,9 prosenttia.

Kunnianhimon tasoa on syytä korottaa. Suomen on kirittävä lähemmäs muiden Pohjoismaiden lukuja.

Nordean laskelmien mukaan pörssiyhtiöiden liikevaihto oli 2017 viimeisellä neljänneksellä kolme ja liikevoitto viisi prosenttia ennakko-odotuksia suurempi (HS 19.2.).

Etenkin metsä-, konepaja- ja energia-alan yhtiöt tekivät kovaa tulosta. Liikevoitolla mitattuna verkkoyhtiö Nokia oli ylivoimainen ykkönen. UPM, Kone, Neste, Stora Enso ja Fortum tulivat seuraavina.

Huonosti ei mennyt finanssialan yrityksilläkään. Metallinjalostuksessa ja media-alalla oli vaikeampaa.

Loppuvuoden tulokset ennakoivat komeita lukuja myös tilinpäätöksiin. Tulokset, taseiden vahvistuminen ja voitot näkyvät osakkeenomistajien saamissa osingoissa, joihin on luvassa edellisiä vuosia tuntuvampi kasvu.

Tuloksenteko ja osingonjako näkyvät pikku hiljaa myös verotuloina, joita julkisen talouden vahvistamisessa kipeästi tarvitaan.

Vielä positiivisemman kuvan pörssiyhtiön tilasta saa tutkimalla niiden kassavirtatuloksia. Yritysten kassavirta-analyyseihin perehtynyt Riku Lehtinen arvioi, että vaikka yritysten virallinen tulostaso on hyvä, todellisuus on kassavirtojen perusteella parempi (TS 17.2.).

Lehtisen analysoimissa 19 pörssiyhtiössä kassavirtatalous on terveellä pohjalla. Merkkejä pörssikuplasta ei ole. Yrityksillä on varaa investointeihin, velkojen kuoletuksiin ja myös osinkoihin.

Suotuisat ajat on osattava hyödyntää. Osingonjaossa ja investoinneissa on saavutettava tulevaisuutta turvaava tasapaino. Rahoitusrakenne on pidettävä pahojen päivien varalle kunnossa.

Sekin on syytä muistaa, että yritykset ovat erilaisessa asemassa. Osassa tarvitaan laman jäljiltä rästiin jääneitä investointeja, osassa uusinvestointeja. Kaikki eivät ole vielä saaneet kasvun syrjästä kunnolla kiinni.

