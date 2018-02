Kolhuja Patrian ja omistajan kylkeen

Tämän viikon erikoisimpia puheenaiheita on ollut suomalaisen liikemiehen löytyminen kuolleena Ugandan pääkaupungista Kampalasta. Tiedot tapahtumista ovat hataria ja huhujen kyllästämiä, mutta jonkinlainen ydin niistä alkaa olla erotettavissa.

Liikemies löytyi kuolleena Kampalan Pearl of Africa -hotellista viime viikon maanantaina. Paikallisten lehtitietojen mukaan mies olisi surmattu. Miehen tehtävästä on liikkunut erilaisia versioita, mutta tiedetään, että hän on ollut markkinoimassa puolustusvälineyhtiö Patrian tuotteita.

Samalla matkalla oli entinen viestintäministeri Suvi Lindén (kok). Hän sanoo olleensa Ugandassa YK:n laajakaistakomission tehtävissä edistämässä edullisiin älypuhelimiin perustuvia hankkeita.

Sekä Patrian tuotteiden markkinointi että Lindénin tehtävä jättävät ilmaan kysymyksiä, joihin kaivataan yksiselitteisiä vastauksia.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan suomalainen liikemies oli tarjoutunut edustamaan Patrian tuotteita, muun muassa panssaroituja ajoneuvoja, Qatariin, Indonesiaan ja Pakistaniin. Miehestä tehdyt selvitykset lopetettiin, kun yhtiö katsoi, ettei kyseisissä maissa tarvita hänen palvelujaan.

Sama edustaja päätyi kuitenkin markkinoimaan yhtiön tuotteita Ugandaan ja Mosambikiin, joita ei tunneta erityisen vakaina kohteina valtio-omisteiselle aseviennille.

Patrian johto on myöntänyt markkinointiluvassa tapahtuneen harkintavirheen.

Lindén kertoi olleensa Kampalassa YK:n laajakaistakomission erityislähettiläänä. Kun kävi ilmi, ettei kyseistä tehtävää ole ollut enää vuoden 2015 jälkeen, Lindén kertoo saaneensa luvan käyttää erityislähettilään nimikettä vapaaehtoisena tehtävässä työssä. Julkiselta kuulostavaan tehtävään tarvitaan julkiset perusteet.

Sekavien selvitysten keskellä on syytä muistaa tapahtuman traaginen puoli: suomalainen liikemies on kuollut mitä ilmeisimmin väkivallan seurauksena. Asia on Ugandan viranomaisten tutkittavana, kuten sekin, että suomalaisen kohtalosta kertonut ugandalaistoimittaja siepattiin. Luottamus paikallisten viranomaisten tutkintaan voisi olla suurempikin.

Omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk) on saanut valtio-omisteiselta Patrialta jo kaksi selvitystä tapahtuneesta. Lintilän mukaan yhtiön omaa ohjeistusta on rikottu. Toimenpiteitä luottamuksen ja uskottavuuden kohentamiseksi tarvitaan.

Patria ei ole ensimmäistä kertaa kohujen keskellä. Yhtiö toimii alalla, jossa sataprosenttinen avoimuus ei ole mahdollista. Siksi on tärkeää, että suurin omistaja pidetään hyvin informoituna ja että yhtiön sisäisiä ohjeita noudatetaan. Yrityskuva ei kestä toistuvia kolhuja. Etenkin, kun omistaja saa niistä osansa.

ts.paakirjoitus@ts.fi