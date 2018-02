Korkojen nousuun hyvä varautua

Euroopan keskuspankin EKP:n ohjauskorko vaipui yhteen prosenttiin 2009, nousi väliaikaisesti hitusen vuosikymmenen vaihteen tietämillä, mutta aleni sen jälkeen saavuttaen nollan pari vuotta sitten. Vuosituhannen alussa korko oli viiden prosentin pinnassa.

Pitkään jatkunut epänormaali tilanne eli erittäin alhainen korkotaso pakottaa ekonomistit aika ajoin varoittamaan etenkin asuntovelallisia siitä, etteivät nollakorot ole ikuinen ilmiö.

Toistaiseksi varoittelut ovat olleet varovaisia. Viime kesänä esimerkiksi OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen totesi, ettei usko korkojen nopeaan nousuun. Hänen mukaansa suomalaiset alkavat kuitenkin varautua korkeampiin korkoihin. Hän muistutti, että silti korkojen nousu yllättää kuin talven tulo autoilijat. Heiskanen veikkasi, että vielä 2020-luvun alkaessa korkotaso on vain hivenen plussan puolella.

Pitkissä asuntolainoissa pienikin koron nousu voi nostaa tuntuvasti lainan hoitokustannuksia, joten on ymmärrettävää, että asuntovelalliset seuraavat tiiviisti korkotasosta käytyä keskustelua. Nyt kun kuluttajien luottamus oman talouden lähitulevaisuuteen on kyselyjen mukaan huipussa, voidaan myös kysyä, kuinka hyvin talous kestää esimerkiksi koron nousun viiteen prosenttiin. Moista nousua ei tosin ole edes pessimistien näköpiirissä.

Alhaiset korot ovat näkyneet osakkeiden ja asuntojen kysynnässä. Ne ovat pitkään pysyneet talletuksia parempina sijoituskohteina. Koron nousu tai jopa epäily siitä näkyy pörssikursseissa pudotuksina. Asuntojen hinnatkin todennäköisesti laskevat, kun velkarahalla asuntoja ostaneet yrittävät päästä niistä kiireesti eroon.

Monet pörssiyhtiöt ovat ahkeroineet, jotta osakkeita ostaneet pitäisivät niistä kiinni, vaikka korkojen nousu houkuttelisi toisenlaisiin sijoituksiin. Yhtiöt ovat kilvan korottaneet osinkojaan siitä huolimatta, ettei tulos aina olisi antanut siihen aihetta.

Viime syksynä arveltiin, että EKP nostaa ohjauskorkoa aikaisintaan vuoden 2019 alkupuolella. Jos näin käy, on ilmeistä, että keskuspankki sen jälkeen tarvittaessa nostaa korkoa maltillisesti. Asuntovelallisilla on siis hyvin aikaa valmistautua lainanhoidon kallistumiseen.

On normaalia, että suuri joukko asuntovelallisia ei seuraa korkojen kehittymistä. Varsinkin kun muutokset ovat vuosikausia olleet minimaalisia. Oleviin oloihin on helppo tuudittautua. Suomessa elettiin huonoja taloudellisia aikoja liki kymmenen vuotta. Niinpä on vieläkin vaikea nähdä nousukauden yltyvän ja inflaation lähtevät laukkaamaan liki kymmenen prosentin vauhdilla. Näitä muutoksia tarvitaan, ennen kuin korot palaavat vuosituhannen vaihteen korkeuksiin.

ts.paakirjoitus@ts.fi