Vahvat oluet eivät tuoneet ryntäystä

Kuluttajat ovat toistaiseksi suhtautuneet varsin maltillisesti vahvojen oluiden ja juomasekoitusten kuten lonkeroiden tuloon päivittäistavarakauppaan, vaikka etukäteen pelättiin alkoholimyynnin rajua kasvua ja ryntäystä aiempaa vahvempiin juomiin.

Muutoksen ajoittaminen vuoden alkuun oli viisas veto päättäjiltä. Tammikuu on perinteisesti hiljaista aikaa alkoholikaupassa. Kauppa on lisäksi ollut vielä varovainen hinnoittelussa ja valikoimien laajentamisessa. Myös alkoholiverojen korotus on hillinnyt kauppaa.

Alkoholimyyntiä on siirtynyt Alkosta päivittäistavarakauppaan. Alkon litramyynti laski tammikuussa 7,5 prosenttia, mutta laskua tuli vain hieman enemmän kuin vuosi sitten. Eniten väheni lonkeroiden myynti, peräti 39 prosenttia. Oluiden myynti laski selvästi vähemmän.

Päivittäistavarakauppa kasvatti myyntiään erityisesti lonkeroissa. Oluen myynti on kasvanut maltillisesti, ja esimerkiksi K-ryhmässä vain kymmenesosa tammikuussa myydystä oluesta oli vahvoja oluita.

Alkoholilain muutos toi pienille, alle 500 000 litraa vuodessa tuottaville panimoille mahdollisuuden myydä korkeintaan 12-prosenttisia oluita suoraan kuluttajille. Tätä isommat panimot voivat myydä kuluttajille 5,5-prosenttisia juomia.

Pienpanimoliiton mukaan lähes kaikki pienpanimot ovat kiinnostuneet kuluttajamyynnistä, mutta toistaiseksi vain pieni osa on tarttunut mahdollisuuteen. Varsinais-Suomen ja Satakunnan paristakymmenestä pienpanimosta vasta reilu kolmannes on hakenut myyntilupaa (TS 14.2.).

Lupahakemusten määrää on hillinnyt muun muassa epäselvänä pidetty viranomaisohjeistus. Epäselvyyttä on syntynyt esimerkiksi siitä, miten myymälätila pitää erottaa panimosta. Moni yrittäjä odottaa kunnon ohjeistusta.

Yhden kuukauden lukujen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, joten tarkempia arvioita kannattaa tehdä vasta myöhemmin. Siirtyminen vahvempiin oluisiin jatkuu, kunhan kauppa saa valikoimansa kuntoon. Myös lonkeroiden myynti jatkanee kasvuaan.

Hintojen laskukin on todennäköistä. Täytyy toivoa, että räikeimmältä hintakilpailulta vältytään. Vahvojen oluiden käyttämistä niin sanottuna sisäänheittotuotteena ei voi pitää olutkulttuurin edistämisenä.

Kotimaisille pienpanimoille uusi alkoholilaki antaa kasvun eväitä ja tuo ne samaan asemaan hedelmistä ja marjoista tilaviinejä tuottavien yritysten kanssa. Varsinaista rahasampoa panimoiden suoramyynnistä tuskin tulee, mutta se parantaa palveluja ja antaa mahdollisuuksia muun muassa matkailun kehittämiseen. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää, että viranomaisten antama ohjeistus on selkeää ja yhdenmukaista.

