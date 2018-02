Lounais-Suomi kasvun veturina

Suomen kansantaloudella menee juuri nyt lujaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote nousi loka-joulukuussa 3,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Tilastokeskuksen tarkennetut luvut julkaistaan helmikuun lopussa. Kun kuukausikohtaisia kansantuotelukuja on syksyn mittaan tarkistettu, korjaukset on tehty ylöspäin. Muun muassa Danske Bankin arvion mukaan viime vuoden bkt-kasvu on nousemassa 3,3 prosentin tienoille.

Niin kansan- kuin reaalitalouden näkökulmasta mieluisaa on, että vauhdikas kasvu näyttäisi jatkuvan myös tänä vuonna.

Keskiviikkona julkistetut meriliikennetilastot kertovat, että meriliikenteen tavaravienti kasvoi viime vuonna 6,4 prosenttia. Viennin kasvu alkaa olla vaiheessa, josta kovin huimia nousulukuja ei enää voi kehittää.

Bruttokansantuotteen kasvussa lounainen Suomi toimii moottorina. Maanantaina julkistettiin risteilijävarustamo TUI:n uusin tilaus Meyer Turulta.

Telakan tilauskanta ulottuu vahvana vuoteen 2024. Telakan työllistämisvaikutus on vuoden 2020 tienoilla 15 000–20 000 henkilöä (TS 14.2.). Alihankintaketju ulottuu kauas Turun seudun ulkopuolelle.

Valmet Automotive kertoi puolestaan tiistaina, että Uudenkaupungin autotehtaalle rekrytoidaan tänä vuonna tuhat uutta työntekijää. Tehdas tarvitsee toimihenkilöitä suunnitteluun, tuotantoon ja tukitehtäviin. Työntekijöitä tarvitaan kaikkiin tuotantovaiheisiin.

Autotehtaan työntekijämäärä nousee vuoden lopulla lähes 5 000:een. Valmet Automotive on hakenut ympäristölupaa tuotannon nostamiseksi 150 000 autoon vuodessa. Tämän vuoden aikana tehtaalla aloitetaan uuden A-sarjan Mercedeksen valmistus.

Uudellakaupungilla ja Valmet Automotiven tehtaalla riittää mietittävää positiiviseen rakennemuutokseen sopeutumisessa. Tuhannen työntekijän rekrytointi ei käy sormia napsauttamalla. Työntekijöitä haetaan edelleen Varsinais-Suomen alueelta, mutta rekrytointikiertueet on ulotettu laajalti ympäri Suomea.

Autotehtaan jättirekrytoinnit kasaavat paineita myös asumiseen, palveluihin ja liikenteeseen. Viime vuonna palkatuista runsaasta 2 000 henkilöstä vain noin 400 muutti Uuteenkaupunkiin (HS 14.2.). Asunnoista on edelleen kova pula.

Uudenkaupungin paineista suuri osa ohjautuu lähikuntiin ja -kaupunkeihin sekä muualle Lounais-Suomeen.

Uudenkaupungin seudulla tarvitaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Samalla on pidettävä huoli, että asunto- ja muu palvelutuotanto pysyy järkevissä rajoissa. Vaikka Valmet Automotiven osaaminen on monipuolista, valmistussopimukset eivät ole kovin pitkiä.

Myös liikenteen palveluihin on syytä satsata lisää. Esimerkiksi Turusta käy autotehtaalla töissä noin 800 henkilöä.

ts.paakirjoitus@ts.fi