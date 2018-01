Äänestäjät halusivat jatkuvuutta

Pääkirjoitus

Maltti paikallaan osakesijoittamisessa

Pörssikurssit jatkavat nousuaan. Uusia ennätyksiä on tehty muun muassa Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Kehitys on jatkoa viime vuodelle, jolloin esimerkiksi New Yorkin teollisuuspörssi Dow Jones vahvistui neljänneksellä.