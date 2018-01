Tiedustelu on tasapainoilua

Hallitus antoi torstaina eduskunnan käsiteltäväksi neljä lakiesitystä eli paljon puhutun tiedustelulainsäädännön paketin. Erikoista tässä tapauksessa on, että siviili- ja sotilastiedustelulakien säätäminen esitetyssä muodossa edellyttää perustuslain muuttamista. Näin siksi, että nykyinen perustuslaki takaa luottamuksellisen viestin salaisuuden.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) haluaa, että muutos perustuslakiin hyväksytään kiireellisenä kuluvalla vaalikaudella. Tämä edellyttää eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistöä. Ellei enemmistöä saada kokoon, lakien hyväksyminen siirtyy ensi vaalikaudelle, joka alkaa reilun vuoden kuluttua.

Oppositio on osittain virkansakin puolesta vastustanut suojelupoliisin ja puolustusvoimien lisättyjä valtuuksia ja keinoja tietojen hankintaan. Ymmärrettävästi aitoakin huolta on kannettu kansalaisten yksityisyyden suojasta. Lakipaketti on monisyinen ja kohtalaisen hankalasti avautuva. Esimerkiksi tietoliikennetiedustelun on oltava mahdollisimman kohdennettua ja edellyttää tuomioistuimen lupaa, ellei tapausta katsota kiireelliseksi. Tällainen tulkinnan mahdollisuus on omiaan herättämään epäluuloja.

Tietoliikennetiedustelu on nykyiseen säädäntöön nähden uutta ja kenties siksi outoa suurelle yleisölle. Kyse on kuitenkin Suomen rajat ylittävien, kohteeksi valittujen viestien valvonnasta. Massavalvontaa uudistus ei mahdollista. Yksityisyytensä puolesta pelkäävien on syytä ymmärtää, ettei Suomella sen paremmin kuin muillakaan ole resursseja seurata tavallisten kansalaisten sähköposteja.

Suomalaiset ovat nykyään entistä valmiimpia hyväksymään laajennetun tiedustelun terrorismin torjumiseksi. Näkemys on saanut pontta viimeistään Turun traagisen iskun jälkeen. Terrorismin pelon lisäksi mielipidettä edesauttaa kansalaisten luottamus viranomaisiin.

Supo ja puolustusvoimat saavat lakipaketin kautta lisää valtaa, mutta vähintään yhtä paljon lisää vastuuta. Tiedustelun pitää nauttia poliittisesti laajaa hyväksyntää. Sen on osoitettava toimensa oikeutetuiksi. Sen on tarkasti pysyttävä sille asetetuissa rajoissa, joiden täytyy selkeästi ilmetä lainsäädännöstä.

Tiedustelun erikoiseen luonteeseen kuuluu, että onnistumiset pysyvät useimmiten salassa, mutta epäonnistumiset tulevat aina julkisuuteen. Tiedustelu joutuu tasapainoilemaan pitääkseen yhtä lailla yllä kansallista turvallisuutta ja kansalaisten yksityisyyden suojaa.

Hallituksen esittämässä paketissa jälkimmäistä varmistamaan on muodostettu normaalin parlamentaarisen valvonnan päälle uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Hänen tehtävästään muodostuu vähintään haastava.

