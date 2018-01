Aurajokirannassa yhä kehitettävää

Turussa on vajaan vuoden sisään julkistettu toinen toistaan mittavampia suunnitelmia ja visioita, joilla on tarkoitus lisätä kaupungin vetovoimaa, työpaikkoja, hyvinvointia ja asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä.

Turun ratapiha-alueelle suunnitellaan mittavaa elämyskeskusta monitoimihalleineen, sisähuvipuistoineen ja tornihotelleineen. Elokuussa julkistettiin keskustavisio, jossa tähtäin on vuodessa 2050. Silloin Turku olisi liikenneratkaisuineen, keskustabulevardeineen ja historiallisine keskustoineen 300 000 asukkaan keskittymä, Suomen portti Eurooppaan.

Joulukuussa julkistettu Tiedepuisto-suunnitelma yhdistäisi yliopistokampukset, Tyksin alueen, Kupittaan ja Itäharjun tiede-, tutkimus- ja asuinkokonaisuudeksi. Blue Industry Park puolestaan kokoaisi meriteollisuuteen liittyvää tuotantoa, tutkimusta ja logistiikkaa Pernon telakka-alueen tuntumaan.

Suurta sisähuvipuistoa ja hyvinvointikeskusta on ideoitu myös Hämähäkkitontille. Asuinrakentaminen on ollut vilkasta jo hyvän aikaa.

Aurajokiranta oli vuosikymmeniä kaupungin takapihaa, josta ei suurta huolta kannettu. Vähitellen siitä on tullut osa kaupunkilaisten olohuonetta, kaupungin käyntikortti.

Aurajokirantaa halutaan kehittää edelleen. Virkamiestyöryhmä on laatinut päättäjille periaatepaperin, jossa 23 kehittämiskohdetta on ryhmitelty neljään kokonaisuuteen: Yläjuoksu, Vanhakaupunki, Kulttuurijoki ja Jokisatama (TS 23.1.).

Ideoiden joukossa on kaikkea hiekka- ja uimarannoista kahviloihin ja ravintoloihin, venesatamista ulkoilureitteihin ja tapahtuma-aukioihin. Osa ideoista on toteutettavissa vaikkapa tulevana kesänä, osa vaatii enemmän aikaa ja osa saattaa jäädä musteena paperille.

Aurajokirannan kehittäminen on syytä kytkeä tiiviisti osaksi keskustavisiota. Turkulaisten olohuoneessa on edelleen remontoitavaa. Etenkin uusille rantareiteille on tarvetta, samoin palveluille koko matkalle satamasta yläjuoksulle.

Idea vesibussiliikenteen ulottamisesta Ylioppilaskylään saakka vaikuttaa mielenkiintoiselta, jos vain joen syväys liikenteen sallii.

Maailmalta löytyy hyviä esimerkkejä kaupunkikeskustan läpi virtaavan joen virkistyskäytön monimuotoisuudesta. Virkistyskäyttö ja sen lisääminen edellyttävät, että joen tilasta pidetään hyvää huolta. Sekin on tarpeen, että jokirantaa kehitetään suunnitellusti eikä spontaanien päähänpistojen tai yksittäisten vaatimusten kautta.

Keskustavisiota tai Aurajokisuunnitelmaa ei pidä ottaa orjallisena toteuttamislistana. Näkemykset suunnitelmien takana ovat kuitenkin sellaisia, että niitä kohti kannattaa edetä. Elinvoimainen kaupunkikeskusta tahdittaa koko kaupunkiseudun kehitystä.

