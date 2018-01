Huomio rikollisjengien kasvualustaan

Ruotsissa on keskusteltu vilkkaasti rikollisjengeistä, niiden aiheuttamasta turvattomuuden tunteesta ja keinoista saada jengiväkivalta kuriin.

Viime vuonna Ruotsissa tilastoitiin 320 ampumistapausta, joissa sai surmansa 43 henkilöä. Ampumiset liittyvät usein jengien väliseen väkivaltaan, reviiririitoihin ja huumekauppaan. Yksistään Tukholman seudulla on 49 rikollisjengiä (TS 21.1.).

Ruotsissa järjestäytynyt rikollisuus on kasvanut parin vuosikymmenen ajan. Aseiden määrän lisääntyessä tilanne on pahentunut.

Käytössä on ollut myös käsikranaatteja, mistä Malmön ja Tukholman tuoreet tapahtumat käyvät esimerkistä. Luvattomat aseet ja käsikranaatit ovat tuontitavaraa useimmiten Balkanilta, osa vuosikymmenten takaa.

Suomessa toimii keskusrikospoliisin mukaan seitsemän rikollisjärjestöä. Vaikka niidenkin toiminta on tällä ja viime vuosikymmenellä laajentunut, Ruotsin mitoista ollaan vielä kaukana. Poliisi on silti syystä huolissaan.

Ruotsissa ja Tanskassa rikollisjärjestöt ovat käyttäneet apunaan ja rekrytointialustanaan muun muassa katujengejä. Suomessa tilanne on poliisin mukaan toinen, sillä vastaavaa toimintaa ei suurimmissakaan kaupungeissa ole tällä hetkellä nähtävissä. Esimerkiksi Turussa katujengiytymistä havaittiin vielä pari vuosikymmentä sitten.

Rikollisjärjestöjen kasvualustaa Suomessa on muutoinkin rajallisemmin. Yhtenä syynä on se, ettei Suomessa ole vastaavia ongelmalähiöitä kuin esimerkiksi Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Aihioita samanlaiseen kehitykseen on kyllä olemassa.

Rikollisjengejä on Ruotsissa yritetty saada aisoihin kepillä ja porkkanalla. Aselainsäädäntöä on tiukennettu. Vireillä on lainsäädäntöä, jossa poliisi- ja paloautojen vahingoittamisesta voi saada enimmillään neljän vuoden vankeustuomion (HS 20.1.). Keinon toivotaan tepsivän etenkin jengeihin liittymässä oleviin nuoriin.

Poliisi on myös luonut järjestelmän, jossa laittoman aseen voi ilman rangaistuksen pelkoa viedä poliisiasemalle. Käsikranaattien hallussapitoon harkitaan samanlaista menettelyä.

Sisäministeri Morgan Johansson (sd) muistuttaa varhaisen puuttumisen tarpeesta. Jos merkkejä rikollisjärjestön syntymisestä on näkyvissä, niihin pitää puuttua heti. Toiseksi jengien johtohahmot on pidettävä telkien takana. Kolmanneksi ongelmaperheitä on autettava kunnolla, jotta houkutus jengiin liittymisestä pienenee (HS 17.1.).

Työttömyyden ja eriytymisen riivaamissa Ruotsin ongelmalähiöissä ei ole onnistuttu täyttämään Johanssonin kriteereitä. Suomessa niitä kannatta kuitenkin kuunnella herkällä korvalla. Se tarkoittaa jotakin myös poliisin ja sosiaalitoimen resursseissa.

