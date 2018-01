Maltti paikallaan osakesijoittamisessa

Pörssikurssit jatkavat nousuaan. Uusia ennätyksiä on tehty muun muassa Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Kehitys on jatkoa viime vuodelle, jolloin esimerkiksi New Yorkin teollisuuspörssi Dow Jones vahvistui neljänneksellä.

Pörssit ovat kehittyneet vahvasti, vaikka taloudessa on ollut runsaasti epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä kuten brexit-neuvottelut, Euroopan vaalit ja Korean niemimaan tilanne. Osakekauppaa ovat tukeneet matalat korot, keskuspankkien elvyttävä politiikka ja maailmantalouden odotettua nopeampi kasvu, joka on kohentanut yritysten tuloskuntoa. Yhdysvalloissa odotuksia ovat nostaneet presidentti Donald Trumpin verouudistukset.

Helsingin pörssin eli Nasdaq Helsingin yleisindeksi ei viime vuonna ennätyksiä hätyytellyt, ja nousu jäi runsaaseen kuuteen prosenttiin. Kurssit notkahtivat hetkellisesti syksyllä, ja kokonaistuotto jäi jonkin verran edellisvuosista.

Vuosi oli kuitenkin osakesijoittajille erinomainen. Osakesijoitusten kokonaistuotto on viime vuosina ylittänyt kymmenen prosenttia vuosittain, kun mukaan lasketaan kurssinousu ja maksetut osingot.

Kun kaikki näyttää hyvältä, on syytä ajatella, näyttääkö jo liian hyvältä. Kuinka pitkään osakemarkkinoiden kasvu voi jatkua? Yhdysvalloissa pörssit kipuavat ylöspäin jo yhdeksättä peräkkäistä vuotta. Kurssit kääntyvät laskuun jossain vaiheessa, mutta ajankohtaa on vaikea ennustaa.

Katseet kohdistuvat erityisesti maailmantalouden kehitykseen ja keskuspankkien toimintaan. Reaalitalouden hidastuminen vie sijoituksia pois osakkeista. Sama vaikutus on keskuspankkien rahapolitiikan kiristymisellä ja korkojen nousulla, joka lisää korkosijoitusten houkuttelevuutta.

Asiantuntijatkin ovat erimielisiä. Osa ennustaa rajua korjausliikettä Yhdysvaltojen pörsseihin, mikä heijastuisi ympäri maailmaa. Osa odottaa hallittua kurssilaskua pitemmällä aikavälillä.

Helsingin pörssin yritykset tekevät keskimäärin hyvää tulosta, joka on saavutettu liikevaihtoa kasvattamalla, eikä pelkästään kuluja leikkaamalla. Nasdaq Helsingin kehitys ei myöskään ole ollut yhtä hurjassa nousussa kuin Yhdysvaltojen pörssit.

Maltti on silti paikallaan, ja osakekurssien laskuun on syytä varautua meilläkin. Heilahdukset maailman isoissa pörsseissä näkyvät nopeasti Helsingissä, sillä ulkomaalaisilla sijoittajilla on merkittäviä omistuksia suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Piensijoittajalla ei kuitenkaan ole syytä paniikkiin, kunhan perusasiat ovat kunnossa. Sijoittamista pitää hajauttaa eri sijoitustuotteiden välillä, toimialojen ja yhtiöiden välillä, maantieteellisesti sekä ostojen ja myyntien ajoituksessa. Kaikkia munia ei kannata panna samaan koriin.

ts.paakirjoitus@ts.fi