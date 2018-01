Satavuotiaalla kattava tuki

Satavuotisjuhlistaan toipuvalla Suomella riittää merkkitapahtumia myös tälle vuodelle. Siinä missä 1918 sisällissodan synkkä muisto vieläkin herättää ristiriitaisia tuntemuksia, suhtautuminen Suomen puolustamiseen saa kansalaisilta liki jakamattoman tuen.

Puolustusvoimat juhlii satavuotiasta taivaltaan seminaarilla, jonka teemana on sata vuotta uhkalähtöistä puolustussuunnittelua. Juhlapäivän juuret ovat kuitenkin sisällissotaa edeltävissä tapahtumissa.

Varsinaiseksi syntymäpäiväksi olisi tarjolla vaihtoehtoja. Osa historioitsijoista pitää perustamispäivänä 12. tammikuuta, jolloin eduskunta antoi senaatille valtuudet järjestyksen palauttamiseksi kohti kriisiä eskaloituvassa maassa. 16. tammikuuta senaatin puheenjohtaja Pehr Evind Svinhufvud valtuutti kenraali Carl Gustaf Mannerheimin palauttamaan järjestyksen.

Virallisena syntymäpäivänä pidetään 25. tammikuuta, jolloin senaatti määräsi suojeluskunnat hallituksen joukoiksi. Vuosipäiväänsä puolustusvoimat juhlii 4. kesäkuuta, marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä, joka vakiintui jatkosodan aikana lippujuhlapäiväksi.

Sisällissodan jälkeen lippujuhlapäivää vietettiin 16. toukokuuta, joka oli valkoisten voitonparaatin päivä. Sen yhdistävästä voimasta voitiin perustellusti olla eri mieltä.

Puolustusvoimat on juhlansa ansainnut. Suurimmat sisällissodan taakat karisivat harteilta, kun ulkoinen uhka kävi konkreettiseksi. Konsensus puolustusvoimien tarpeellisuudesta ja tehtävistä on kantanut näihin päiviin saakka.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tilastojen mukaan suomalaiset olisivat valmiita puolustautumaan aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Paria 1970-luvun alun vuotta lukuun ottamatta kyllä-vastausten osuus on yleensä ollut 70–80 prosentin tasolla.

Yleinen asevelvollisuus saa tutkimuksissa yhtä korkeita kannatuslukuja.

Yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustaminen ja yhteistyö Ruotsin, EU:n ja Naton kanssa nauttivat myös vankkaa parlamentaarista tukea.

Tuki on ollut nähtävissä puolustusvoimauudistuksia tehtäessä, mutta myös silloin, kun niukoiksi koettuja määrärahoja on ollut tarvetta korottaa. Puolustusvoimat on myös taitava lobbari. Se on osannut perustella poliittisille päättäjille hävittäjäkaluston uusimisen ja Laivue 2020-kaltaiset suurhankinnat.

Puolustusvoimien ja poliittisen johdon yhteistyö on tuottanut turvallisuuspolitiikkaa, jonka hyötyjä ei käy kiistäminen.

Oman maan puolustaminen yhdistettynä kansainvälisiin tehtäviin on toistaiseksi ollut toimiva konsepti. Muun muassa Ruotsi on joutunut harkitsemaan uusiksi kriisinhallintaan perustuvaa puolustuspolitiikkaansa.

