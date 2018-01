Suuri koalitio kovan työn takana

Suuri koalitio, vähemmistöhallitus, uudet vaalit. Siinä pelkistetysti vaihtoehdot, joista Saksan hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden on valittava.

Liittopäivävaaleista on kohta kulunut neljä kuukautta, mutta liittokansleri Angela Merkelin edellisten vaalien jäljiltä kokoama suuri koalitio jatkaa yhä toimitusministeristönä. Suurella koalitiolla tarkoitetaan kristillisdemokraattisen CDU:n, sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n ja sosiaalidemokraattisen SPD:n yhteishallitusta.

CDU/CSU ja SPD ovat joko yhdessä tai erikseen olleet vallassa koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan.

Syyskuun vaalien tulos oli pettymys sekä Merkelille että Martin Schultzin johtamalle SPD:lle. Valtapuolueet kärsivät murskatappion. Kristillisdemokraattien kannatus jäi 30 prosenttiin, SPD taantui 20 prosentin tasolle. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle (AfD) nousi liittopäiville 13 prosentin kannatuksella.

Hallitusneuvottelut CDU/CSU:n, vihreiden ja Vapaiden demokraattien (FDP) välillä kariutuivat marraskuun lopulla FDP:n vastahankaan. Sen jälkeen on yritetty elvyttää suuren koalition jatkomahdollisuuksia.

Jo joulukuussa SPD oli pyörtämässä vakaata päätöstään siirtyä oppositioon. Hallitustunnustelut alkoivat loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina. Viimeistään perjantaina tiedetään, ovatko pääpuolueet etenemässä hallitusneuvotteluihin saakka.

Suuren koalition tiellä on vielä monta mutkaa. Yksi niistä on SPD:n kenttä, jota Schultz yrittää taivutella hallitusvastuuseen suopeaksi. Kenttäväki ratkaisee kantansa ylimääräisessä puoluekokouksessa 21. tammikuuta. Vasta sen jälkeen on mahdollista edetä varsinaisiin ohjelmaneuvotteluihin.

Ohjelmaneuvotteluissa eniten kiistaa aiheuttavat maahanmuuttopolitiikka, perheiden yhdistämiset ja SPD:n vaatima sairausvakuutusjärjestelmän uusiminen. Varsinkin baijerilainen CSU ajaa äärioikeiston puristuksessa tiukkaa maahanmuuttolinjaa.

SPD:n hiljaisella tuella toimiva Merkelin vähemmistöhallitus on Saksan poliittisessa kulttuurissa vieras ja Merkelillekin vastenmielinen vaihtoehto. Jos suuri koalitio ajaa karille, uusien vaalien järjestäminen on todennäköisempää. Mielipidetiedustelujen mukaan ne taas saattaisivat vahvistaa lisää äärioikeiston Afd:tä.

Schultz ja Merkel siinä sivussa yrittänevät kaikkensa, että SPD:n kenttä saadaan tukemaan hallitusratkaisua. Helppoa se ei ole, sillä apupuolueena toimiminen voi syödä SPD:n kannatusta entisestään.

Toinen vaihtoehto on, että äänestäjät palkitsevat vastuun kantamisesta. Se on ainakin varmaa, että suuri koalitio saisi eurooppalaisten kumppanien tuen. EU tarvitsee uusia ideoita pursuavan Ranskan rinnalle vakautta vaalivan Saksan.

