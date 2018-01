Asuntokauppa käy yhä vilkkaana

Talouden nousukausi on näkynyt hyvän aikaa myös asuntokaupassa, jonka kokonaisarvo nousi viime vuonna 19 miljardiin euroon. Vuoteen 2016 verrattuna kasvua oli yli 14 prosenttia. Nousun veturina oli etenkin uusien asuntojen kauppa.

Myös vanhat kerrostalohuoneistot kävivät hyvin kaupaksi. Ongelmia oli lähinnä vanhojen rivitalohuoneistojen myynnissä, jossa laskua oli 3,5 prosenttia (TS 7.1.).

Alueelliset erot ovat suuria. Kiivainta kaupankäynti oli pääkaupunkiseudulla ja suurissa maakuntakeskuksissa, vaisuinta Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutuilla seuduilla.

Eroja on myös paikallisesti. Eteläisen Suomen maakunnissakin on alueita, joissa kauppa käy nihkeästi ja joissa asuntojen hinta laskee. Vastaavasti Pohjois-Suomen kasvukeskuksissa ja niiden ympärillä on kohteita, joissa hinnat nousevat.

Kotimainen kysyntä ja kulutus ovat kannatelleet Suomen taloutta läpi vaikeiden vuosien. Asuntokaupalla on ollut kotimaisen kysynnän ylläpidossa keskeinen rooli. Tämä on näkynyt ja näkyy rakentamisen volyymissa. Viime vuonna valmistui noin 38 000 uutta asuntoa. Tänä vuonna määrän arvioidaan kasvavan yli 45 000:een.

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos heijastuu vahvasti asuntojen kysyntään ja rakentamiseen. Turun seudun kiinteistövälittäjien mukaan päättynyt vuosi oli vahvan kasvun aikaa. Vähintään samanlaisen tahdin odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna.

Kysyntää on etenkin uusista asunnoista ja kohteista, joissa remontin tarvetta ei ole.

Ruotsissa asuntokauppa ja -rakentaminen ovat kuumenneet liikaa. Suomessa ei vakavan asuntokuplan merkkejä näy, mutta varoituksia on jo kuultu siitä, että kotitalouksien velkaantumien voi uhata asuntomarkkinoiden vakautta.

Kauppaan, rakentamiseen ja rahoitukseen on lisäksi ilmennyt piirteitä, jotka eivät ole yksinomaan positiivisia. Yksi niistä on yhtiölainojen reipas kasvu.

Osassa uusista asunnoista myyntihinta on painettu alas huomattavalla yhtiölainalla ja erillisellä tonttiosuuden hinnalla. Rahoitusvastikkeen mukana maksettavaan yhtiölainaan on lisäksi sovittu lyhennysvapaita vuosia.

Järjestelyssä asunnon todellinen hinta voi hämärtyä. Lyhennysvapaiden loputtua ja lainakorkojen noustessa asuntomenot saattavat koetella omistajan maksukykyä. Lisäksi yhtiölainan korot eivät ole asukkaalle vähennyskelpoisia.

Pääkaupunkiseudulla varsinkin lähellä kantakaupunkia olevien pienten asuntojen neliöhinnat ovat nousseet korkeiksi. Osaksi tämä johtuu asuntojen niukkuudesta, osaksi muun muassa siitä, että asunnoista on tullut merkittävä sijoituskohde.

Paikoittainen asuntopula ja korkeat hinnat voivat olla esteenä työvoiman liikkumiselle ja avointen työpaikkojen vastaanottamiselle.

