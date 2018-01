Yksi kierros yhä lähempänä

Perjantaina Varsinais-Suomessa kampanjoineet Pekka Haavisto (vihr) ja Sauli Niinistö lähtevät presidentinvaalikampanjan kolmen viikon loppusuoralle erilaisista asetelmista: tasavallan presidentti Niinistö ylivoimaisena ennakkosuosikkina, Haavisto haastajana. Uudessakaupungissa ja Turussa lauantaina vaalityötä tekevä Kansalaispuolueen ehdokas Paavo Väyrynen on niin ikään haastajan asemassa, mielipidemittauksissa toki kaukana Haavistonkin takana.

Perjantaina julkaistun Ylen presidenttikyselyn mukaan Niinistöä kannatti 72 prosenttia kantansa ilmaisseista. Haaviston saalis oli 11 ja Väyrysen neljä prosenttia. Prosenttiyksiköllä Väyrysen edelle ennätti Perussuomalaisten Laura Huhtasaari.

Tuula Haataisen (sd) kannatus oli kolme, Matti Vanhasen (kesk) ja Merja Kyllösen (vas) kaksi prosenttia ja Rkp:n Nils Torvaldsin yksi prosentti. Tutkimuksen virhemaali on noin 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Niinistön kannatus on edellisestä mittauksesta huvennut kahdeksan prosenttiyksikköä. Se on silti edelleen poikkeuksellisen korkea. Ennakkosuosikkien kannatus on nykymuotoisten presidentinvaalien aikakautena jäänyt vaatimattomampiin lukemiin näin lähellä vaaleja.

Osalle presidentinvaalin ratkeaminen jo ensimmäisellä kierroksella on toiveunta, osalle painajaista. Ylen mittauksen perusteella yhden kierroksen vaali on joka tapauksessa mahdollista, melkeinpä todennäköistä.

Näillä näkymin tammisunnuntain vaalipäivän suurimpia mielenkiinnon kohteita on äänestysprosentti. Jos tulosta pidetään ennakolta täysin selvänä, kotiin jäävien osuus voi nousta korkeaksi. Itse lopputulokseen alhaisellakaan äänestysprosentilla tuskin on suurta vaikutusta. Niinistön ydinkannattajakunta on yleensä ollut aktiivisesti liikkeellä.

Puolueille kannatusmittauksen tulokset antavat ajattelemisen ja peiliin katsomisen aihetta. Niinistön ylivoima vaikutti etukäteen sen verran vahvalta, etteivät puolueet kyenneet rekrytoimaan valovoimaisimpia kellokkaitaan. Halustakin saattoi olla kiinni.

Etenkin pääministeripuolue keskustan ja pitkäaikaisen presidenttipuolue Sdp:n ehdokkaiden kannatus näyttää surkealta. Mittauksen mukaan Sdp:n kannattajista 71 ja keskustan kannattajista 69 prosenttia tukee Niinistöä presidentiksi.

Keskustaa ahdistaa sekin, että kilpailijan riveissä kampanjoiva kunniapuheenjohtaja Väyrynen on mittauksissa ex-pääministeri Vanhasta edellä.

Edellisissä presidentinvaaleissa ex-pääministeri Paavo Lipponen (sd) joutui tyytymään 6,7 prosentin kannatukseen. Huonosti menneet vaalit saattavat heijastua tuleviin koitoksiin. Etenkin keskustassa kevään 2019 eduskuntavaalit nostattavat tavallistakin syvempiä otsaryppyjä.

ts.paakirjoitus@ts.fi