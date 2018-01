Suomi tarvitsee maahanmuuttajia

Hallitus julkisti viime torstaina vuosia 2018–2021 koskevan maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Etukäteen tiedettiin varmasti, että ohjelma keskittyy työperusteiseen maahanmuuttoon.

Valtioneuvoston tiedotteessa todetaan, että "ohjelma määrittää Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia, jotka edistävät erityisesti työperusteista maahanmuuttoa, sekä sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä".

Ohjelman linjaukset ovat varsin ylimalkaisia, itsestäänselvyyksiä viljeleviä. Käytännön toimien tarve kuitenkin ymmärretään muun muassa lupahallinnossa. Oleskelulupien käsittelyä on nopeutettava, mutta samalla on varmistettava, että menettely pysyy luotettavana.

Ohjelma asettaa lupahallinnon ripeydelle myös sellaisen hidasteen, että lupien käsittelyn yhteydessä pitää ehkäistä turvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Tämä tehtävä edellyttää tehokasta yhteistyötä viranomaisten välillä.

Suomessa on toistaiseksi totuttu siihen, että työperäinen maahanmuutto kohdistuu pienipalkkaisiin töihin. Samalla on osittain aiheellisesti puhuttu harmaan talouden yleistymisen liittyvän työperäiseen maahanmuuttoon.

Näitä ajatuksia on tukenut tieto, että yli 350 000 ulkomaataustaisesta yhteensä yli 120 000 on tullut EU-maa Virosta ja muista entisistä Neuvostoliiton maista. Länsimaista vain Ruotsi mahtuu toiseksi viimeisenä mukaan listalle, jossa on 15 suurinta lähtömaata.

Hallituksen ohjelman mukaan Suomeen olisi houkuteltava pienipalkkaisen väen lisäksi niin sanottuja kansainvälisiä osaajia. Se on vaikeaa. Tuoreimman maabränditutkimuksen mukaan esteenä osaajien muuttohalukkuudelle ovat syrjäisenä koettu sijainti sekä Suomen mieltäminen vähemmän kansainväliseksi asuinympäristöksi. Näitä mielikuvia suurten kaupunkien tulisi oikoa.

Ohjelma tietää, että Suomen valtteja kilpailussa kansainvälisistä osaajista ovat turvallinen ja vakaa yhteiskunta, toimivat julkiset palvelut ja puhdas elinympäristö.

Yleisesti ajatellaan, että kilpailukyvyllemme on haitaksi korkea palkkatulon verotus. Veroprosenttimme eivät ole OECD-maiden alhaisimmat, mutta esimerkiksi Saksassa verotetaan keskituloisia viitisen prosenttiyksikköä ankarammin kuin meillä. Euroopassa kevyimpiä verottajia ovat Alankomaat, Norja, Viro ja Sveitsi.

Nykyisin työperäisen maahanmuuton edistämisessä on liian vähälle huomiolle jätetty kotouttamisen tehokkuus. Tämä on osittain ymmärrettävää, kun hallituksessa on ollut mukana maahanmuuttoon nihkeästi suhtautuvia.

Suomen asiaa työperäisessä maahanmuutossa parantaa, jos maineemme kohenee muualta tulleisiin myönteisesti suhtautuvana maana. Toki olemme tässä katsannossa Euroopassa selvästi keskiviivan paremmalla puolella.

