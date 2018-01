Brexitissä ratkaisujen kevät

Aika moni Euroopan unionia pitkään seurannut asiantuntija on joko tosissaan tai puolileikillään ennakoinut, että Britannia joutuu perumaan päätöksensä lähteä EU:sta. Juuri ennen vuodenvaihdetta brexitin perumista väläytti Aalto-yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Sixten Korkman (HS 28.12.).

Kun pääministeri David Cameron lupasi Britannian EU-suhteesta kansanäänestyksen, tarkoituksena oli varmistaa konservatiivipuolueelle voitto parlamenttivaaleissa, padota kannatusvuotoa EU-populistien riveihin ja hankkia pieniä myönnytyksiä jäsenyysehtoihin. Se, että juhannuksen 2016 kansanäänestys johti brexitin käynnistymiseen, oli Cameronillekin suuri järkytys.

Kovan linjan konservatiivien ja tabloid-lehdistön populistinen, paljolti katteettomiin väitteisiin ja lupauksiin perustunut kampanja päihitti hallituksen vaisun ja ristiriitaisen viestin. Eroon ei oltu varauduttu.

Brexitin käytännön vaikutuksista tiedetään vielä vähän, mutta se, mitä tiedetään, on ainakin Britannian taloudesta ja poliittisesta vaikutusvallasta vastaaville kiusallista.

Britannia jätti eroilmoituksensa maaliskuun lopussa 2017. Siitä käynnistyi neuvotteluiden kahden vuoden määräaika.

Joulukuussa EU-maat sopivat siirtymisestä eroneuvotteluiden toiseen vaiheeseen. Alustava sopu EU:lle maksettavasta kymmenien miljardien eurojen loppulaskusta, EU-kansalaisten asemasta ja Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajasta on olemassa.

Kevätkauden neuvottelurupeama näyttää kaikkea muuta kuin ongelmattomalta. Ensimmäinen sudenkuoppa piilee siinä, että sopimus Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisestä rajajärjestelystä jäi hämäräksi. Britannian tehtäväksi jäi selvittää, miten ulkorajamuodollisuudet saadaan toimimaan niin, ettei Irlannin saarelle muodostu konkreettista estettä tulli- ja passimuodollisuuksineen.

Miten Britannia asian järjestää, on täysin auki. Kovan rajan pelätään vaarantavan jopa niin sanotun pitkäperjantain rauhansopimuksen.

Keväällä pitäisi neuvotella myös tulevasta EU-suhteesta. Britannian hallitus on toistaiseksi ajanut linjaa, jossa maa lähtisi sisämarkkinoilta, torjuisi EU:sta tulevan työvoiman vapaan maahantulon, lopettaisi jäsenmaksut ja kääntäisi selkänsä EU-tuomioistuimelle.

Koetuksella on sekä aikataulu että eropäätöksen perusteet. Kansallisen ratifiointikierroksen on määrä käynnistyä loppusyksystä.

Kovasta brexitistä on jo jouduttu antamaan periksi muun muassa loppulaskussa ja siinä, että ero siirtymäaikoineen toteutuu vasta vuoden 2021 paikkeilla. EU-tuomioistuimen pitkä koura yltää siihen saakka myös kanaalin toiselle puolen.

Nykymuotoinen sisämarkkinajärjestely ei voi jatkua, sillä Britannia pitää kiinni maahantulorajoituksista. Samasta syystä Norjan kaltainen järjestely ei tule kyseeseen. Todennäköisempää on pelkistetty vapaakauppasopimus EU–Kanada-malliin.

EU on ollut brexit-neuvotteluissa varsin yksimielinen. Liian hyvät ehdot Britannialle olisivat epäoikeudenmukaisia muita jäsenmaita kohtaan. Puolan, Unkarin, Tshekin ja Slovakian ryhmittymäkin on toistaiseksi ollut yhteisen linjan takana.

Eroneuvotteluiden suurimmat paineet ovat Britannian sisällä. Ulkorajaneuvottelut horjuttavat Britannian entisestäänkin huteraa hallitusta, joka nojaa Pohjois-Irlannin pienen konservatiivisen unionistipuolueen DUP:n tukeen.

Talouselämä sysää sekin hiiliä hallituksen kammareihin. Finanssialalta on lähdössä yli sata tuhatta työpaikkaa mantereelle, jos brexit toteutuu. Osa on jo lähtenytkin. Myös valmistavassa teollisuudessa on muuttoaikeita.

Työväenpuolueen nousu mielipidemittauksissa koettelee sisäisesti riitaisten konservatiivien ohutta johtoasemaa. Toistaiseksi työväenpuolue on kuitenkin sanonut pitäytyvänsä kansanäänestyksen tuloksessa. EU-myönteinen Skotlanti väläyttää tämän tästä itsenäisyyskorttiaan.

Mielipidemittauksissa brittien erohalut tuntuvat silti olevan edelleen niukasti voitolla.

