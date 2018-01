Liennytystä Korean niemimaalla

Kansainvälinen yhteisö sai uutenavuotena vaihteeksi myönteistä mietittävää Korean niemimaalta. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ehdotti eteläiselle naapurille neuvotteluja ja ilmoitti maansa osallistuvan helmikuussa pidettäviin Pyeongchangin talviolympialaisiin.

Pohjois-Korean mieltymys olympiakisoihin ei sinänsä tullut yllätyksenä, olihan maa jo aikaisemmin pyrkinyt muutamassa lajissa kisajärjestäjäksikin, mutta Etelä-Korea kieltäytyi tästä tarjouksesta.

Nyt Etelä-Korean johto otti heti pohjoisen tarjouksen vastaan. Osapuolten on määrä keskustella niemimaan turvallisuustilanteesta ensi viikolla.

Kim Jong-un antoi määräyksen avata suora viestintäyhteys eli niin sanottu kuuma linja maiden välille. Yhteys on ollut poikki pari vuotta maiden suhteiden mentyä lukkoon Pohjois-Korean ydinkokeen takia.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in sanoi, että olympialaiset voivat olla mahdollisuus jännitteiden vähentämiseksi niemimaalla. Eteläkorealaiset ovat ymmärrettävästi varauksetta liennytyksen kannalla, sillä heillä on mahdollisessa kriisissä eniten menetettävää.

Muualla Kim Jong-unin avaus on herättänyt epäluuloja. Luottamus diktaattoriin on maailmalla olematon. On muun muassa epäilty, että diktaattori yrittää presidentti Moon Jae-inia lähestymällä viilentää Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen välejä. Epäily on ymmärrettävä, mutta voi siinä nähdä myös vainoharhan piirteitä.

Erään asiantuntijan mukaan on Pohjois-Korean pitkäaikaisen strategian mukaista houkutella Etelä-Korea irrottautumaan liittolaisistaan ja yhdistymään Pohjois-Korean kanssa. Tähän utopiaan tuskin Pohjois-Koreassakaan enää nykyään uskotaan.

Järkiperäisempi on arvio, että Kim Jong-un näkee liennytyksen pakon sanelemana. Öljynkuljetussaarto on uutena pakotteena sitä luokkaa, että Pohjois-Korean on syytä aidosti huolestua. Tunnetusti se ei ole kansalaistensa ruokahuollosta kantanut murhetta, mutta armeija ei tule toimeen ilman polttoainetta.

Jos tilanne etenee toivotusti eli Pohjois-Korea saa olympiakisoihin taitoluisteluparin ja kenties muitakin urheilijoita, on varmaa, että Kim Jong-unin propagandakoneisto ottaa asiasta kaiken irti. Tätä voidaan lännessä paheksua, mutta pääasia eli niemimaan liennytys etenee edes pykälän myönteiseen suuntaan.

Pakotteita järjestely ei vähennä. Niiden takia Pohjois-Korean on tehtävä todellisia myönnytyksiä eli suitsittava ydinaseohjelmaansa.

Pelkästään olympiakisojen kannalta Pohjois-Korean osallistuminen olisi hyödyllistä. Pyeongchangin kisapaikat ovat alle sadan kilometrin päässä Koreoiden rajalta, joten kisojen turvallisuudesta on kannettu huolta.

ts.paakirjoitus@ts.fi