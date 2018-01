Aktiivimallia helppo arvostella

Pääkirjoitus

Sovinnon korostaminen paikallaan

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen on tasavallan presidentin tärkein tehtävä. Meneillään olevassa presidentinvaalikampanjassa aihepiiri on ollut ylivoimaisesti suurimmassa roolissa. Sitä on käsitelty sotilaallisen liittoutumisen tai liittoutumattomuuden näkökulmasta, Itämeren alueen vakauskysymyksenä ja osana Venäjän, Yhdysvaltain ja miksei Kiinankin muodostamaa globaalia turvallisuusintressien palapeliä.