Sovinnon korostaminen paikallaan

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen on tasavallan presidentin tärkein tehtävä. Meneillään olevassa presidentinvaalikampanjassa aihepiiri on ollut ylivoimaisesti suurimmassa roolissa. Sitä on käsitelty sotilaallisen liittoutumisen tai liittoutumattomuuden näkökulmasta, Itämeren alueen vakauskysymyksenä ja osana Venäjän, Yhdysvaltain ja miksei Kiinankin muodostamaa globaalia turvallisuusintressien palapeliä.

Siihen nähden, miten intensiivisesti asiasta on vaalikentillä keskusteltu, ulko- ja turvallisuuspolitiikka nousi yllättävän niukasti esille tasavallan presidentin perinteisessä uudenvuodenpuheessa.

Suomen omaa tilannetta tasavallan presidentti Sauli Niinistö luonnehti vakaaksi maailman myllerryksistä huolimatta. Suurten keskusteluyhteyttä hän piti tervetulleena, mutta harmitteli EU:n jäämistä sivuosaan ja YK:n roolin kutistumista maailman turvallisuuspoliittisen menon säätelyssä.

YK:n roolin voimakas korostaminen oli uutta Niinistön aikaisempiin puheisiin verrattuna. Niinistö piti pahaenteisenä Yhdysvaltain kovasanaista kritiikkiä maailmanjärjestöä kohtaan. YK sai kehuja yksimielisistä lisäpakotteista Pohjois-Korealle.

Yhdysvaltain nykyhallinto sai kritiikkiä myös toista kautta. Niinistön mukaan ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys vaan todellinen uhka.

Niinistö muistutti, että väestö lisääntyy nopeimmin siellä, missä lapsista on vaikea kantaa vastuuta ja missä elinolosuhteet ovat niukat muun muassa ilmastonmuutoksen takia. Hän kiinnitti huomiota naisten ja tyttöjen oikeuksiin käydä koulua ja määrätä haluamansa suunta elämälle.

Ilmastonmuutoksen luomien uhkien, YK:n roolin ja naisten ja tyttöjen oikeuksien korostamisen voi jokainen halutessaan nähdä kuittailuna vastaehdokkaille ja kampanjapuheena vajaan neljän viikon loppusuoralle kääntyneessä presidentinvaalikampanjassa.

Varsinaista vaalikampanjan paloa puheessa on kuitenkin vaikea nähdä. Pikemminkin teksti oli tuttua Niinistöä: yhteisyyden, vastuunkannon, vuoropuhelun ja muita heikommassa asemassa olevista huolen pitämisen esille nostoa.

Itsenäisyyden satavuotisjuhlien päätteeksi puheen sanoma oli kokoava ja rakentava Seitsemän veljeksen Juhanin sitaattia myöten. Yksimielisyys ja sovinto johtavat hyvään, riitaa etsimällä riidan aiheita löytyy.

Erityisen paikallaan sovinnon ja rehellisyyden korostaminen on siirryttäessä itsenäisyyden satavuotisjuhlinnasta sisällissodan tapahtumien muistamiseen. Niinistö muistutti sadan vuoden takaisten tapahtumien opetuksesta. Vahva yhteisö kykenee käsittelemään myös kipeitä asioita. Erilaisia tavoitteita, vakaumuksia ja oikeutta olla eri mieltä on osattava kunnioittaa.

ts.paakirjoitus@ts.fi