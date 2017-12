Vakavia paljastuksia kouluista

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) on joutunut lyhyen ajan sisällä kahteen kertaan pyytämään julkisesti anteeksi tapaa, jolla Turussa takavuosina painettiin kouluissa sattuneet seksuaaliset ahdistelut villaisella. Hän sanoi kaupungin tiedotteessa, että nykyään kaikki tietoon tulevat epäilyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä otetaan vakavasti ja käsitellään asianmukaisesti.

Turun sivistystoimenjohtaja Timo Jalonen totesi, ettei nykyään enää voisi tapahtua niin, että sivistystoimen selvityksissä uskottaviksi arvioiduista ahdistusepäilyistä ei kerrottaisi poliisille (TS 22.12.).

Valitettavasti vielä vuosituhannen alussa asenteet Turun opetustoimen johdossa olivat käsittämättömät. Puolalanmäen koulussa ja lukiossa tuli vuonna 2000 tietoon, että musiikinopettaja oli ahdistellut oppilaita. Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön perehtynyt asiantuntija piti lasten kertomuksia uskottavana.

Opetustoimi halusi kuitenkin hoitaa asian sisäisesti ilman poliisia ja lastensuojeluviranomaisia. Lasten vanhemmatkaan eivät halunneet asiaa poliisin tutkittavaksi, joten se hautautui.

Jalosen mukaan tällä vuosikymmenellä sivistystoimialalle on tehty yksi ilmoitus opettajasta, jonka epäiltiin ahdistelleen lapsia. Asiasta tehtiin heti ilmoitus poliisille, jonka selvityksen mukaan asiassa ei ollut syytä käynnistää rikostutkintaa.

Tällä viikolla paljastui, että Luostarivuoren koulussa oli 1990-luvulla jopa nykyisessä rikoslaissa törkeäksi luokiteltavaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Tieto perustuu 30 koulun entisen oppilaan Turun Sanomille antamiin kertomuksiin. Tässäkin tapauksessa opettaja pakotettiin eroamaan, mutta hänen tekemisistään ei jätetty tutkintapyyntöä poliisille. Nyt tutkiminen on myöhäistä.

On pidettävä mielessä, ettei Turku ole Suomessa erikoinen saareke, missä seksuaalista hyväksikäyttöä on harrastettu. Tapauksia on paljastunut muun muassa Helsingissä Kallion lukiossa sekä ruotsinkielisessä peruskoulussa Vaasassa. Kun seksuaalinen häirintä kaikilla tasoilla on noussut merkittäväksi puheenaiheeksi, paljastuksia alkaa tulla lisää.

Voi myös toivoa, että niin sanotut potentiaaliset ahdistelijat ymmärtävät kiinni jäämisen riskin kasvaneen liki sataan prosenttiin. Enää ei ole mahdollista käyttää opettajan tai muun auktoriteetin asemaa hyväkseen, mikä näyttää ennen olleen tapana.

Kouluissa on käytävä asiallista keskustelua, jotta nuoret oppilaat ymmärtävät ajoissa ilmoittaa, jos kokevat itseensä kohdistuvaa häirintää missään muodossa. Häirinnän tunnistaminen on otettava päämääräksi myös varhaiskasvatuksessa.

ts.paakirjoitus@ts.fi