Suomen palkkatuloverotus kireää

Palkansaajien veroihin ja maksuihin ei ole tulossa suuria muutoksia alkaneena vuonna. Ansiotuloihin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, ja työn verotusta kevennetään yhteensä noin 300 miljoonalla eurolla. Palkansaajan kukkarossa tämä ei näy, sillä palkansaajamaksujen korotukset ja yleinen ansiotason nousu syövät kevennysten tuomat hyödyt.

Asuntolainojen korkovähennyksiä leikataan. Alkoholin, tupakan ja lämmityspolttoaineiden verot nousevat.

Myös keskimääräinen kunnallisvero pysyy viime vuoden tasolla. Koko maan keskimääräinen kuntaveroprosentti laskee – ensimmäistä kertaa 20 vuoteen – 0,04 prosenttiyksikköä. Kunnallisvero laskee 700 000 ja nousee 420 000 suomalaisella.

Yritysten maksama yhteisövero pysyy 20 prosentissa. Suomen yhteisöverokanta on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan kilpailukykyinen, eikä sen laskuun ole välitöntä painetta.

EK painottaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Pienituloisten verotuksen alentaminen lieventäisi kannustinloukkuja ja auttaisi työllisyysasteen nostossa.

Palkkatulojen verotuksen alentamiseen on paineita. Veronmaksajien keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu kireämmäksi. Keskituloisten veroprosentti on Suomessa pari prosenttiyksikköä ja suurituloisten peräti seitsemän prosenttiyksikköä suurempi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin.

Erityisen raskaasti verottaja iskee, kun tulot nousevat. Niin sanottu marginaaliveroprosentti on keskituloisilla Suomessa Pohjoismaiden korkein.

Tuloveroilla ja palkkoihin sidotuilla lakisääteisillä maksuilla eli verokiilalla on tärkeä merkitys kokonaistyövoimakustannuksissa. Verokiilan kaventaminen alentaa työn kustannuksia ja lisää työllisyyttä. Verokiilan madaltuminen nostaa ostovoimaa ja parantaa kulutuskysyntää.

Suomen verokiila aleni viime vuonna yli prosenttiyksiköllä, mikä lisää suomalaisyritysten kilpailukykyä. Verotuksen keventäminen ei saa varauksetonta kannatusta. Aalto-yliopiston taloustieteen professorin Pertti Haaparannan mukaan veronalennukset noususuhdanteessa tarkoittavat kipeitä leikkauksia seuraavassa laskusuhdanteessa (TS 20.12.).

Haaparanta on oikeassa siinä, että taantuman aikana ei veroja pystytä nostamaan. Vaikeaa se on noususuhdanteessakin, sillä Suomen kokonaisveroaste on OECD-maiden korkeimpia ja noin kymmenen prosenttiyksikköä OECD-keskiarvoa korkeampi.

Koska kokonaisveroastetta tuskin lähdetään merkittävästi nostamaan, pitää julkisen talouden jatkossakin varovasti tasapainoilla verotuksen, velan ja palveluiden kolmiossa.

