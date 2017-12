Työtaistelut toistaiseksi vähissä

Rahoitusalan kaksipäiväinen lakko on syksyllä alkaneen työmarkkinakierroksen ensimmäinen työtaistelu, joka tuntuu kansalaisten arjessa – joillakin enemmän, toisilla vähemmän.

Se, että liittokohtaisella työmarkkinakierroksella ajaudutaan työtaistelujen tielle, ei ole varsinainen yllätys kenellekään. Jonkinlaisena yllätyksenä voidaan pitää sitä, että työehtoriitoja on ollut todella vähän.

Rahoitusalan neuvottelut jatkuvat heti vuodenvaihteen jälkeen. Jos sopua ei synny, uusi työtaistelu on edessä 4.–5. tammikuuta.

Työriidassa on kyse etenkin viikonlopputyön ehdoista. Työnantaja haluaisi taata rahoituslaitoksille mahdollisuuden viikonloppuaukioloon. Työntekijäliittojen mukaan viikonlopputöistä on sovittava paikallisesti ja vapaaehtoiselta pohjalta. Työnantajat haluavat sopimuksiin myös velvoittavuutta siltä varalta, ettei vapaaehtoisuutta löydy.

Kiistaa on myös palkankorotusmallista. Työntekijäliittojen mielestä työnantaja tarjoaa pienempää yleiskorotusta kuin muille aloille on neuvoteltu. Korotuksista suurempi osa halutaan jättää paikallisen sopimisen varaan.

Palkankorotusten tasosta rahoitusalan sopu tuskin jää kiikastamaan.

Toistaiseksi liittokohtaisella työehtokierroksella on pitäydytty tiukasti päänavaajana toimineen teknologiateollisuuden mallissa, jossa palkat nousevat seuraavan kahden vuoden aikana 3,2 prosenttia. Jos paikallisesta palkkaratkaisusta ei päästä sopimukseen, työntekijöiden palkkoja korotetaan tammikuun alusta alkaen 1,1 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin yrityskohtaisella erällä. Seuraavan vuoden yleiskorotus on 0,9 ja yrityskohtainen erä 0,7 prosenttia.

Paikallisesti voidaan sopia toisinkin, jopa suuremmista palkankorotuksista.

Kilpailukykysopimuksen yhteydessä hallitus ajoi työmarkkinoille Ruotsista kopioitua Suomen mallia, jossa vientiteollisuus sanelee palkankorotusten katon. Hanke hylättiin keväällä, mutta toistaiseksi työehtosopimukset on solmittu mallin viitoittamalla tavalla.

Liittokierroksella on neuvoteltu noin puolen miljoonan palkansaajan työehtosopimukset. Edessä on vielä kolminkertainen urakka, kun neuvottelupöytään käyvät muun muassa palvelualan ja julkisen sektorin liitot. Vientialojen neuvottelema korotuskatto on ainakin etukäteispuheiden perusteella kovilla.

Julkisen sektorin työntekijöitä painaa erityisesti kiky-sopimuksen mukainen lomarahaleikkaus, jonka hyvittämiseen alan liitot saavat vankkaa taustatukea etenkin vasemmisto-oppositiolta. Työnantajapuoli taas kokee, ettei palkankorotusvaraa ole senkään vertaa kuin yksityisellä sektorilla.

Asetelma vihjaa ruuhkaiseen alkuvuoteen valtakunnansovittelijan toimistossa.

