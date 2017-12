Työllisyys kohenee kasvun myötä

Pääkirjoitus

Halvat tontit kuntien avunhuuto

Maaseudun kunnat ovat houkutelleet uusia asukkaita muun muassa vauva- tai vaipparahalla. Suosittu keino on myös myydä omakotitontteja pilkkahintaan. Varsinais-Suomessa seitsemän kuntaa on keksinyt oman tonttikampanjan Suomen juhlavuoden kunniaksi. Tontteja on myyty sadan euron kappalehintaan tai 20–75 prosentin alennuksella (TS 19.12.).