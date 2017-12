Lapsiperheiden köyhyys yleistyy

Pienituloisten suhteellinen määrä Suomessa on pysynyt edellisvuoden tasolla. Tilastokeskuksen mukaan pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli viime vuonna 11,8 prosenttia, mikä on samaa tasoa kuin vuonna 2015.

Pienituloisiksi määritellään kotitaloudet, joiden käytettävissä oleva rahatulo suhteutettuna perhekokoon on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Pienituloisuusraja yhden hengen talouksissa oli viime vuonna noin 1 210 euroa kuukaudessa.

Pienituloisuutta on tilastoitu vuodesta 1966 lähtien. Pienituloisten osuus väestöstä laski vuosina 1966–1993. Sen jälkeen koko väestön mediaanitulo ja pienituloisten määrä lähti nousuun. Tällä vuosikymmenellä pienituloisten osuus on laskenut hieman.

Tilastokeskus on myös selvittänyt, miten kotitaloudet tulevat toimeen nykyisillä tuloillaan. Kotitalouksista 7,3 prosenttia arvioi tulojensa riittävän vaikeuksin tai suurin vaikeuksin. Tilanne on parantunut, sillä vuonna 2003 osuus oli kymmenen prosenttia.

Lapsiperheiden köyhyys on alkanut lisääntyä, ja kasvu on jyrkintä pienten lasten perheissä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan (TS 22.12.) reilu kymmenen prosenttia lapsista on köyhiä. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien osuus on peräti 15 prosenttia.

Suurin riski vajota köyhyyteen on yksinhuoltajaperheillä. Muita riskiryhmiä ovat monilapsiset perheet ja pienten lasten perheet. Köyhyydessä elää entistä enemmän myös korkeasti koulutettujen lapsia. Köyhyyden taustalla on usein vanhempien työttömyys, työkyvyttömyys, pitkäaikaissairaudet, pätkätyöt ja osa-aikaiset työsuhteet.

THL:n raportin mukaan tulonsiirtojen, kuten lapsilisien ja kotihoidontuen heikkeneminen, näkyy lapsiperheiden arjessa. THL muistuttaa, että taantuman aikana säästökuurit leikkaavat etuuksia ja talouskasvun aikana ei ole panostettu lapsiin.

Lapsuusajan köyhyydellä voi olla kallis lasku yhteiskunnalle. Taloudelliset ongelmat vaikeuttavat perheiden arkea ja heikentävät lasten hyvinvointia. Köyhyys aiheuttaa eriarvoistumista, mikä saattaa johtaa lasten ja nuorten syrjimiseen ja kiusaamiseen. Pahimpana uhkakuvana on syrjäytyminen opiskelusta, työelämästä ja yhteiskunnasta.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan selvityksen mukaan noin seitsemän prosenttia 25–54-vuotiaista miehistä on käytännössä työelämän ulkopuolella. Alhainen koulutus on tärkeimpiä syitä työelämästä syrjäytymiseen.

Vaikka lapsiperheiden köyhyys Suomessa on kansainvälisessä vertailussa vielä vähäistä, pitää viime aikojen kehityksestä olla huolissaan. Säästötoimet eivät saisi kohdistua lapsiperheisiin, sillä satsaus lapsiin on satsaus koko Suomen tulevaisuuteen.

