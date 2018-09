Lukijalta: Perus- ja ihmisoikeudet luovat perustan sosiaaliturvan uudistukselle

Sosiaaliturvauudistus kuuluu seuraavan hallituksen suuriin hankkeisiin. Riittävä sosiaaliturva on tärkeä osa oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Perus- ja ihmisoikeudet luovat perustan sosiaaliturvalle ja sen uudistamiselle, kuten muullekin julkisen vallan päätöksenteolle.

Sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu usean vuosikymmenen aikana. Järjestelmästä on tullut monimutkainen ja vaikeasti hallittava.

Äärimmäinen yksinkertaisuus on kuitenkin huono tavoite, sillä tällöin sosiaaliturvajärjestelmä on joko korvaustasoltaan hyvin matala tai kustannuksiltaan hyvin kallis. Yksinkertaistamisen ja selkeyttämisen varaa sosiaaliturvassa on kuitenkin paljon.

Viimesijaisen toimeentulon tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa ihmisarvoinen elämä. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on perustuslain nojalla oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Oikeus perustoimeentuloon on turvattu perustuslaissa työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Tämä edellyttää, että riittävä perustoimeentulo turvataan lainsäädännöllä.

Lisäksi perustuslaissa edellytetään, että julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Julkisen vallan tehtävänä on myös edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Lapsiperheiden sosiaaliturvassa tarvitaan sekä universaalia, kaikkia lapsiperheitä koskevaa sosiaalipolitiikkaa, kuten lapsilisiä ja perhevapaaetuuksia että kohdennettuja toimia, jotka ottavat huomioon perheiden erilaiset tilanteet. Näitä ovat muun muassa yksinhuoltajuus, vanhemman tai lapsen sairaus tai vammaisuus, vanhemman työttömyys tai työkyvyttömyys sekä huoltajan menetys.

Yhä tärkeämpää on löytää joustavia ja perheen yksilölliset tarpeet huomioon ottavia ratkaisuja yhteensovittaa työ, opiskelu ja perhe-elämä. Myös työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen tarvitaan nykyistä parempia välineitä. Köyhyys työssäkäynnistä huolimatta on Suomessa nimenomaan lapsiperheitä koskeva ilmiö.

SOSTE:nselvityksen mukaan vuoden 2015 jälkeen tehdyt sosiaaliturvan muutokset ovat heikentäneet pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa.

Perhepolitiikan tavoitteena on turvata vanhemmille mahdollisuudet perheen perustamiseen ja lasten kasvattamiseen. Tässä tärkeänä keinona on lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen.

Lapsiperheiden sosiaaliturvan heikennysten tie on kuljettu loppuun. Nyt on aika tehdä investointeja kestävään lapsi- ja perhepolitiikkaan.

Esa Iivonen

johtava asiantuntija

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kirsi Pollari

erityisasiantuntija

Lastensuojelun Keskusliitto