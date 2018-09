Lukijalta: Bussilinja 13:n lopettaminen olisi iso virhe

Kiitokset Marjatta Sinervolle kannanotostasi bussilinja 13 puolesta (TS 11.9.).

Edustan Kastun Taskulantiellä sijaitsevaa 197 asunnon As Oy Kairviitaa. Alueemme asuntoyhtiöiden asukkaiden yhteydenottojen perusteella olen kirjannut näkökantoja, miksi otsikossa oleva linjan 13 osuus on säilytettävä, ainakin osuudella Parrantie–Mullintie.

Kastun Mullinmäen ja myös Kaerlan asuntoyhtiöissä on runsaasti iäkkäitä sairaita henkilöitä, joille bussin kulku nykyisellä reitillä on välttämätöntä. Tämä koskee myös Takakirveen aluetta.

Osa asukkaista tarvitsee rollaattorin ja kävelykepin päästäkseen edes kohtuumatkan päässä olevalle pysäkille.

Runosmäen tiedotustilaisuudessa taloyhtiömme asukas oli ottanut esille näitä vanhusten ja sairaiden ongelmia, jos linja 13 lopetetaan eikä korvaavaa olisi saatavissa. Vastaukseksi hän oli saanut: linja 1 kulkee Raunistulan Puistotietietä ja linja 18 Tampereentietä. Näihin ei todellakaan iäkäs alueemme väki pääse.

Alueemme asukkaat ovat vuosikymmenten aikana tottuneet käyttämään tätä erinomaista linjan 13 yhteyttä keskustaan: torille, kauppoihin, virastoihin, kirjastoon, kulttuurin pariin teatteriin, ravintoloihin jne. ja palaamaan myös ostostensa tms. kanssa takaisin kotiin bussilla.

Linjan 13 bussilla pääsee lisäksi kaupunginsairaalaan Kunnallissairaalantielle.

13 on myös ainoa bussi, jolla pääsee Impivaaran uimahallin ovelle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Toistaiseksi myös Mullintiellä on edelleen terveysasema/lähipalvelupiste hyvin saatavine palveluineen. Alueellamme on lisäksi kolme päiväkerhoa ja Maarian seurakunnan nuorten kokoontumistila. Takakirveellä on Rientolan urheilutalo, jossa toimii muun muassa teatteri ja päätepysäkki on talon kulmalla.

Vaikka linjalla 13 (kuten usealla muullakin linjalla) on hiljaisia hetkiä, linjaa käyttävät kuitenkin työhön menijät, koululaiset ja opiskelijat aamuisin sekä iltapäivisin monella vuorolla. Työssäkäyvien ja koululaisten mentyä voi toki vuoroja vähentää.

Emme ymmärrä uudistuksen taustaa, kun kuitenkin on tarkoitus lisätä julkisten kulkuneuvojen käyttöä varsinkin, kun Turun strategiassa on sitouduttu kehittämään joukkoliikenteen edellytyksiä.

Linjan 13 lakkauttamista vastustavat perustelut olen yhtiömme puolesta tallentanut 6.9. runkolinjastomuutosehdotuksen karttapohjaan (www.foli.fi/fi/runkolinjasto), jonne nämä kommentit on tallennettava 16.9.2018 mennessä. Esitän kuitenkin kritiikkiä vain verkossa tehtävästä runkolinjaston uudistuksen kommentointimahdollisuudesta, jota ei monikaan voi käyttää.

Luotamme siihen, että päätökset runkolinjastosta eivät huononna nykyisiä hyviä yhteyksiä, jolloin Fölin suosio vain kasvaa ja uudistus toteutuu kaupungin asukkaita parhaiten palvelevalla tavalla, jolloin myös yksityisautoilua kaupungissamme pystytään aidosti vähentämään.

Ismo Koivunen

As Oy Kairviidan hallituksen puheenjohtaja