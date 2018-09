Lukijalta: Turusta tulee pienin askelin vanhusystävällinen kaupunki

Yhdistyksemme järjesti noin vuosi sitten Ikäihmisten kansalaisraadin. Raati laati julkilausuman, jossa ehdotettiin ratkaisuja vanhuksia huolestuttaviin asioihin.

Yhdistyksemme edunvalvontaryhmä seuraa muun muassa sitä, miten kaupunki on huomioinut julkilausumassa esille nostetut asiat.

Annamme tässä kirjoituksessa Turun Seudun Vanhustuki ry:n edunvalvontaryhmän puolesta palautetta Turun kaupungille.

Julkilausumassa nostettiin esiin viestinnän puutteita muun muassa lakisääteisistä palveluista ja etuuksista ikäihmisille.

Turku tiedotti näistä laajalti kesäkuussa: Turkulaisen välissä jaettiin nelisivuinen liite, jossa kerrottiin kaupungin ikäihmisille järjestetyistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä tärkeimpiä yhteystietoja. Kaupunki on myös tukemassa Menovinkit senioreille -kirjasta, jossa on myös tietoa eri yhdistysten toiminnasta. Lisäksi liikkuva resurssikeskus kulkee eri puolilla Turkua jakamassa tietoa palveluista ja toimintamahdollisuuksista.

Iloksemme olemme huomanneet myös palvelutorin jakavan aktiivisesti tietoa niin palveluista kuin ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Palvelutoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun yksin pärjääminen kotona mietityttää (Senioripuhelin 02 262 6172).

Toinen julkilausumassa esiin nostettu asia oli vanhusten liikkumisen helpottaminen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Syyskuussa Fölissä alkaa kokeilu ilmaisista kyydeistä rollattorilla liikkuessa. Ilmaiset kyydit rajoittuvat arkipäiviin kello 9–13. Kaupunki tarjoaa maksuttoman kyydin tarvittaessa joihinkin omiin ryhmätoimintoihinsa.

Föli kysyy myös avoimesti palautetta runkolinjauudistukseensa ja kaupunki kerää esteettömyysraatilaisia kehittämään helpompaa liikkumista kaupungissamme.

Mielestämme kaupunki osoittaa selvästi, että kaupunkilaisten mielipiteitä halutaan ottaa huomioon.

Kolmas keskeinen asia oli kotona asuminen.

On hienoa, että kaupungin kotipalvelu pyrki kesän helteillä venymään lisäämällä kotikäyntejä jopa yöaikaan. Hienoa on myös muun muassa Kaskenlinnan kuntoutuksen kokonaisvaltainen toiminta akuuttiin kuntoutustarpeeseen sekä se, että niin geriatriselle poliklinikalle kuin kotisairaalaan on saatu geriatrian erikoislääkärit virkoihin. Tällaisten pätevien, pitkän linjan osaajien saaminen ei ole joka kaupungissa itsestäänselvyys.

Paljon on siis tehty. Tekemistä riittää tulevaisuudessakin. Yhteistyöllä ja hyvällä tahdolla teemme Turusta pienin askelin vanhusystävällisen kaupungin.

Mitä te, hyvät ikäihmiset, olette näistä asioista mieltä?

Maarit Kulmala

puheenjohtaja

Nina Karuneva

toiminnanjohtaja

Turun Seudun Vanhustuki ry