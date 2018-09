Lukijoilta: Nousiaisissa on ”tuhannen taalan -paikka!”

Nousiaisten kunnan tilannetta on hyvä tarkastella puhtaasti lukujen valossa. Lukujen, jotka ovat laskennallisia, ulkopuolisen puolueettoman tahon laskemia – ilman tunteita ja kytköksiä, puhtaita lukuja nykytilanteesta.

Nousiaisten kunnan vuosikate ei riitä kattamaan poistoja nykyisessä tilanteessa, jossa kunnalla on velkaa noin 7-8 miljoonaa euroa. Kunnan käyttötaloudessa on noin 0,5 miljoonan euron käyttötalousvaje vuosittain ja vippaskonstit on käytetty. Tilanteessa, jossa kunnan edessä on kymmenien vuosien peruskorjaustarpeiden laiminlyöntien korjaaminen. Peruskorjattavaa ja uudistilaa tarvitaan 25–30 miljoonan euron arvosta tulevina lähivuosina.

Kunta on investoinut voimakkaasti kyläkouluverkkoon tilanteessa, jossa valtakunnallinen megatrendi kaupungistuminen on löytänyt myös Nousiaisen. Vastoin ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja ja raportteja, teimme investoinnit ja nyt ihmettelemme? Viesti päättäjille oli selkeä – älkää investoiko kannattamattomasti, älkää tehkö ”kyläpolitiikkaa”, katsokaa kokonaisuutta.

Nyt kunnan johtavat viranhaltijat kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja ovat tehneet omat kauaskantoiset päätöksensä tässä taloudellisessa tilanteessa ja eronneet kunnan palveluksesta. Ymmärrettävä päätös, joka antaa myös kunnalle ”tuhannen taalan -paikan”.

Kunnan tulisi käynnistää viralliset kuntaliitosneuvottelut tilanteessa, jossa talouden realismi on ylittänyt kunnan taloudellisen kantokyvyn. Tilanteessa, jossa kunnan johtavia vakinaisia virkamiehiä ei ole.

Itsenäinen kunta ei ole itseisarvo. Kuntalainen tulee laittaa keskiöön ja hyväksyä taloudellinen realismi päätöksenteossa. Maksajat olemme me, kuntalaiset!

”Lakki kouraan ja neuvonpitoon Kuhankuonon 'rajakivelle', meillä on hyviä naapureita, joiden kanssa kannattaa neuvotella!”

Petteri Paananen

Valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen (kok), Nousiainen