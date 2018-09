Turun sanomien artikkelissa (8.9.), jossa käsiteltiin Nousiaisten kunnanjohtajan eroamista, mainitsee Jaana Karrimaa eroamisestaan Harjavallan kaupunginjohtajan virasta seikkoja, jotka vaativat tarkennusta.

Karrimaan ollessa kaupunginjohtajamme hänen johtamistavastaan ja käyttäytymisestään tuli palautetta niin työsuojelupäällikölle kuin meille päättäjille, myös työterveyshoitajalle oli annettu palautetta. Asiasta keskusteltiin kehittämiskeskusteluissa useamman kerran. Täysin tuloksetta. Karrimaa oli täysin piittaamaton esimiehensä eli kaupunginhallituksen palautteesta.

17.1.2017 tuli kaupunginhallitukselle/valtuustolle henkilökunnan kirjelmä, jossa todettiin muun muassa seuraavaa: "Lounais-Suomen alehallintoviraston 20.1.2016 tekemässä työsuojelutarkastuksessa ilmeni useita kokemuksia työyhteisössä esiintyvästä häirinnästä, muusta epäasiallisesta kohtelusta ja käyttäytymisestä. Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaan johtamistapa ja -tyyli on keskeinen syy näihin ongelmiin, joita keskushallinnossa on vuosia ilmennyt. Koemme työyhteisössämme pelon ilmapiiriä, ahdistavaa oloa, joka on johtanut siihen, että asioista ei voi avoimesti puhua tai ottaa esille.” Kirjelmän oli allekirjoittanut työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies sekä 12 muuta viran- tai toimenhaltijaa, joukossa neljä johtoryhmän jäsentä.

Kaupunginvaltuustomme päätti 13.2.2018 asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtajamme Jaana Karrimaan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 16 Jaa – 11 Ei.

Valiokunta antoi väliraportin ennen kaupunginjohtajan kuulemista ja se oli karmeaa luettavaa Karrimaan kannalta. Kuulemisen jälkeen Karrimaa ilmoitti eroavansa kaupunginjohtajan virasta. Johtajasopimuksen mukaan maksoimme hänelle irtisanomisajanpalkan lisäksi 12 kuukauden palkan.

Tuntuukin kohtuuttomalta, että Karrimaa tietoisesti vääristelee asiaan liittyviä seikkoja.

Markku Rauta

Harjavallan kaupunginhallituksen puheenjohtaja v. 1993–2017 (sd)