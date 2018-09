Lukijalta: Positiivisessa luottorekisterissä riittää pohdittavaa

Oikeusministeri Antti Häkkänen on vihdoin tarttunut ihmisten ylivelkaantumiseen, joka kuin varkain on hiipinyt yhteiskuntaamme. Yhtenä monista nykyongelmista.

Syitä ylivelkaantumiseen on luultavasti pohdittu komiteoissa, ehkä joku tutkijakin on kammiossaan miettinyt, miten ihmisille pääsee näin käymään. Ihan taviskin, ihan katuälyllä näkee syitä ja seurauksia. ”Mulle kans, kun muillakin on” -ajattelu. Pienet tulot. Lainaajien aggressiivinen tyrkytys. Koronkiskonnan salliminen. Ihmisten kykenemättömyys tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia. Hetkessä eläminen jne.

Nyt ollaan siis tekemässä ”positiivinen luottorekisteri”, johon on tarkoitus kirjata kaikkien suomalaisten (vai Suomessa asuvien?) tulot ja luotot. Entä omaisuus? Siis kuitenkin aika kattavat tiedot ihmisten taloudellisesta tilanteesta.

Hiukan vierasta meidän kulttuurissamme, jossa palkkoja, eläkkeitä, saati muita tuloja ei kerrota parhaalle kaverillekaan, kaikki eivät kerro edes puolisolleen.

Se, kuka ja miten tätä rekisteriä pääsee käyttämään, on vielä vähän epäselvää. Ennakkotietojen mukaan rekisteriä pääsisivät katsomaan vain luottoja myöntävät tahot.

Noinkohan? Ja pääsevätkö ne sinne katsomaan ainoastaan niiden tietoja, jotka ovat hakeneet ko. lainaajalta rahaa? Rahanlainaajat olisivat myös velvoitettuja antamaan tietoja myöntämistään lainoista ko. rekisteriin. Rangaistuksen uhalla!

Minkähänlainen rangaistus uhkaisi ulkomaisia luotonantajia, jolleivät nämä merkitsisi antamiaan lainoja meidän rekistereihimme?

Näitä pikavippifirmoja on jo nyt pilvin pimein ja positiivisen luottorekisterin jälkeen luultavasti nimenomaan pimeät luotonantajat lisääntyisivät. Ne, joiden palveluksia käyttäisivät kaikkein surkeimmassa asemassa olevat, jotka eivät saisi lainaa muilta rahanlainaajilta. Sellaiset käyttävät perintätoimistona idästä tulevia kovanaamoja ja niiden rekisteritiedot näkyvät pahimmillaan vain rikosrekistereissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Nyt, kun ihan kunniallisetkin pankit myöntävät isokorkoisia pikavippejä, tulee mieleen sellainenkin ajatus, että onko se pankeille keino ylipäätään saada rahoilleen korkoa? Kun yleinen korkotaso on ollut alhaalla jo vuosikausia, rassaako se pankkien kannattavuutta? Tuskin pankit sentään korjaavat budjettiaan pikkuihmisten hädällä? Kai se on heille vaan asiakaspalvelua ja pähkinöitten keräilyä...

Sana ”positiivinen luottorekisteri” on taas näitä nykyään käytettyjä ”erityissanoja”, joilla yritetään saada vähintäänkin ristiriitainen asia näyttämään hyvältä. Luullaan, että kun keksitään kiva sana, annetaan myönteinen mielikuva, ihmiset ovat tyytyväisiä.

Hyvää tässä positiivisessa luottorekisterissä on tietenkin itse ajatus. Etteivät ihmiset ylivelkaantuisi. Kaikki ihmiset eivät tajua, että 1 200 euron kuukausituloilla ei kannata ostaa kalliita merkkivaatteita, ei ulkomaanmatkoja, ei käydä usein ulkona syömässä ja rahoittaa kaikkea isokorkoisella vipillä. On hyvä, että pyritään kierteen katkaisuun, ennen kuin koko elämä on yhtä velkakaaosta.

On tarkoitus, että ihmiset pystyisivät hallitsemaan omaa elämäänsä. Ehkä voitaisiin myös saada ihmiset miettimään elämäänsä pitemmällä tähtäimellä? Niin monet ihmiset jättäytyvät elämään erilaisten yhteiskunnan tukien varaan. Onko tämä osa työllisyyskampanjaa? Ei paha, vaikka olisikin. Mitä useampi ihminen ottaa vastuun omasta elämästään ja taloudestaan, sitä parempi.

Antti Häkkänen voisi keskustella ministerikollegansa Sanni Grahn-Laasosen kanssa ja kehittää koulujen opetussuunnitelmaan ruohonjuuritason taloustiedon opettamista kouluissa. Käytännön esimerkein, että asia tulisi vähemmän lahjakkaittenkin ymmärrettäväksi. En tiedä, kuinka paljon eri ministeriöt toimivat yhdessä, mutta se voisi olla monessakin asiassa hyödyllistä.

Positiivisessa luottorekisterissä on pohdittavaa, mutta oikeasti positiivista on, että edes yritetään suitsia ylivelkaantumista.

Anja Karpela

turkulainen tavis, streetwise