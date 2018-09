Lukijalta: Voiko Turun sosiaalitoimi yhä ostaa palveluja Pohjolakodista?

Oululainen Kaleva julkaisi 26.8. artikkelin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen raportista, joka käsittelee hänen tarkastajiensa suorittamaa tarkastusta Muhoksella sijaitsevassa Pohjolakodissa. Artikkelin mukaan ”oikeusasiamies löysi Muhoksen poikakodista useita lakiin perustamattomia, lapsia alistavia ja nöyryyttäviä käytäntöjä.”

Apulaisoikeusasiamies jatkaa asian käsittelyä muun muassa pyytämällä selvitykset niiltä kaupungeilta ja kunnilta, jotka ovat sijoittaneet huostaanotettuja lapsia Pohjolakotiin. Koska myös Turun sosiaalitoimi on hallinto-oikeuden päätöksellä sinne passittanut huostaanotettuja, tällainen pyyntö on siis tullut Turkuunkin.

Oulun yliopiston tutkijat Marjo Laitala ja Vesa Puuronen julkaisivat 2016 kirjan "Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset". Kirja perustuu takavuosina poikakodeissa lapsuutensa viettäneiden miesten haastatteluihin. Nuorin haastatelluista oli joutunut tähän lapsivankiloiden saaristoon 1985, joten kirjassa oli kysymys Suomen sosiaalihuollon vähemmän kunniakkaasta historiasta.

Kirja palkittiin Vuoden tiedekirjana, ja kirja ja siitä tehty tv-ohjelma saivat niin paljon julkisuutta, että ministeri esitti valtiovallan puolesta seremoniallisen anteeksipyynnön vääryydestä kärsineille. Anteeksipyyntöön on sisään leivottu se omahyväinen ajatus, että ennen oli valitettavasti näin, mutta nyt on kaikki hyvin.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen raportti todistaa sen, minkä Pohjolakotiin sijoitettujen nuorten vanhemmat ja heidän lähipiirinsä ovat aina tienneet: Vuosikymmenten takaa periytynyt musta pedagogiikka elää ja voi hyvin tässä laitoksessa, joka nimestään huolimatta toimii lähinnä vankilana. Ainakin sinne vastentahtoisesti sijoitetut kokevat sen rangaistuslaitoksena.

Musta pedagogiikka perustuu vallankäyttöön ja mielivaltaan. Sen vaihtoehtona on kasvattajan ja lapsen keskinäinen luottamus. Sen rakentaminen on ilman muuta tavattoman haasteellista tilanteessa, johon nuori vasten tahtoaan on joutunut.

Mutta Pohjolakodissa kaikesta päätellen on tuskin koskaan edes yritetty. Henkilökunnan aika, jonka he tarvitsisivat luottamuksen rakentamiseen, menee kontrolliin ja valvontaan ja työntekijöiksi valikoituu henkilöitä, joilla on lähinnä vanginvartijoilta vaadittavia ominaisuuksia.

Apulaisoikeusasiamies esittää vakavan huomautuksen Pohjolakodille sitä, että tarkastajien tiedonsaantia oli rajoitettu lähettämällä yhden yksikön nuoret retkelle huvipuistoon tarkastuksen ajaksi.

Karkailu kuuluu Pohjolakodin arkeen. Se tarkoittaa piileskelyä kaveripiireissä, joissa vallitsee toisenlainen ”toimintakulttuuri” kuin järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Usean viikon karkumatka olisi täysi syy tehdä Pohjolakodista lastensuojeluilmoitus, mutta sellaista on tuskin koskaan tehty, koska siitä seuraisi asianomaisen nuoren leimautuminen ja entistä ankeampi arki Pohjolakodissa.

Lastensuojeluilmoitukset näyttelevät keskeistä osaa, kun nuoren huostaanottoa hallinto-oikeudessa käsitellään. Ilmoituksia voi tehdä kuka hyvänsä, myös nimettömänä. Hallinto-oikeus joutuu käsittelemään julkisen hallinnon asioita laidasta laitaan, eikä sillä ole mitään mahdollisuutta ruveta tutkimaan ilmoitusten aiheellisuutta. Käytännössä se joutuu rajoittumaan sen hakemuksen muotoseikkojen tarkistamiseen.

Kysymys kuuluu lyhyesti: Voiko Turun sosiaalitoimi ostaa palveluja laitokselta, joka ei ole noudattanut ylimmän laillisuusvalvojan aikaisempia ohjeita ja kiistää uusimmassa tarkastuksessa esiin tulleet epäkohdat?

Ja oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa vain sitä, että lakien kirjainta ja henkeä noudatetaan. Pitää myös kysyä, millaisia aikuisia tällainen laitoskasvatus tuottaa. Antaako se valmiuksia mihinkään muuhun, kuin elämään kadun varjoisella puolella?

Kyösti Rantasalo

Turku