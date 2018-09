Lukijalta: Puunkasvattajan palkka jää pieneksi

Teollisuuden toimihenkilöt olivat Helsingissä kokouksessa, missä sovittiin, että puun kantohintaa täytyy laskea.

Kantohinta on laskenut 40 vuotta seuraavasti (kyseessä tienvarsihinnat): Mäntytukki oli vuonna 1997 84 euroa/kuutiometri ja vuonna 2017 66 e/m³, mäntykuitu vuonna 1997 52 e/m³ ja 2017 28 e/m³.

On ollut tapauksia, jossa on suoritettu raivaus ja sitten hakkuu, lopputulos + - 0. Joissakin tapauksissa on jopa jouduttu ottamaan pankista lainaa hakkuiden kustannuksiin.

Elinkustannukset ja inflaatio ovat kaksinkertaistuneet saman 40 vuoden aikana, palkat nelinkertaistuneet ja asuntojen hinnat viisinkertaistuneet.

Suomalaisten palkansaajien keskiansio on noin 3000 e/kk. UPM:n, Enson ja Metsä Groupin pääjohtajat saavat noin 200 000 e/kk ja siihen bonukset päälle. Metsätyöntekijän palkka jää reippaasti alle keskiansion.

Metsissä hoidetaan taimikoita 160 000 hehtaaria vuodessa. Tarve olisi 270 000 hehtaaria. Tämän vajeen paikkaavat ainoastaan ulkomaalaiset työntekijät, koska vain harvat suomalaiset tekevät metsätöitä tänä päivänä.

Vaikuttaa siltä, että metsän hoitaminen ei kannata.

Edellä mainitut kolme yhtiötä tuottavat jokainen päivässä 1,5 miljoonaa euroa voittoa. Poikkeuksena tänä vuonna huhti-, touko- ja kesäkuu, jolloin voittoa tuli 3 miljoonaa euroa päivässä (Q2: UPM 334 miljoonaa euroa, Stora Enso 327 miljoonaa euroa ja Metsä Group 418 miljoonaa euroa).

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tuntuukin hyvin erikoiselta, että puunmyyjä joutuu näiden lukujen valossa maksamaan jopa kuljetuksen tehtaalle, jolloin kulujen jälkeen metsänhoidosta saatava palkka jää hyvin pieneksi.

Tukin hinta on 100 prosenttia kalliimpaa kuin havukuitupuun. Johtuuko tämä taas siitä, että tukin ostajia on satoja ja kuitupuun ostajia taas nämä kolme edellä mainittua.

Jokainen puunmyyjä varmasti ymmärtää, että kuitupuu on yhtä arvokasta kuin tukkipuu.

Pian ollaan tilanteessa, että hakepuusta ja kuitupuusta maksetaan sama hinta. Ero on nyt jo pieni, ottaen huomioon laatueron.

Puunjalostusteollisuuden vientituotteet ovat yhteensä 10,8 miljardia euroa, muut vientituotteet yhteensä 14,8 miljardia euroa. Siitä polttoaineiden osuus on 4,5 miljardia euroa. Suomen kaikesta viennistä siis lähes puolet tulee metsästä.

Tiellä liikkuessa kannattaa kiinnittää huomiota tienvarren metsiin. Hyvin hoidetut metsät ovat valitettavan harvassa. Umpimetsää on sitäkin enemmän.

Lieneekö syynä korkeat metsänhoitokulut ja huonot tuotot vai suojelua vaativat ”viherpiipertäjät”, joita ehkä kuunnellaan enemmän kuin metsänomistajia.

Tämä kaikki vaikuttaa myös metsien virkistyskäyttöön ja jokamiehenoikeuksiin. Umpimetsässä ei pysty edes liikkumaan.

Tässä tilanteessa on siis hyvä olla entinen metsänomistaja ja metsuri.

Iivo Junkola