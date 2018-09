Lukijalta: Poliisihallitus oikealla asialla – odotamme näkyvää toimintaa teillemme

Poliisihallituksen (Poha) ylitarkastaja Samppa Holopainen on ansiokkaasti tuonut esiin poliisijohtomme aktiivisuuden kansainvälisessä yhteistoiminnassa (TS 4.9.). Kirjoitus paljastaa kuitenkin, ettei kansainvälisen toiminnan ydin, vieraiden vastaanotto heidän oma-aloitteisessa tarjouksessaan asiantuntemuksensa tuomisesta kustannuksellaan maamme poliisijohdon ja liikenneviraston käyttöön ole ollut Poha:n mieleen.

Käytännössä on ilmennyt, ettei Poha:n vastuullinen virkamieskunta ole vieläkään selvillä norjalaisten liikenteenvalvonnan menetelmien merkittävistä yksityiskohdista, jotka todennäköisesti olisivat selvinneet keskusteluissa.

Norja on tärkeä keskustelukumppani, koska siellä on kaikilla mittareilla mitattuna Euroopan turvalisin liikenne, Suomi on eurooppalaista keskikastia. Pohjoismaana liikenneolomme ovat vertailukelpoisia. Oleellisena erona on, että Norja takavuosien poliittisista yrityksistä huolimatta on säilyttänyt liikkuvan poliisin, Utrycknings Politiet.

Aikaa on jokaisella aina liian vähän. Se johtaa priorisoitiin.

Tiedot liikenteestämme ja Poha:n strategiasta osoittavat, että liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen liikenneturvallisuus on joutunut leikkausten kohteeksi, viimeksi tämän vuoden budjetissa 25 prosentin leikkaus raskaan liikenteen valvonnasta. Samaa viestittää vastine TS:ssa 4.9. ja partioinnin ja raskaan liikenteen valvonnan romahtaminen teillämme.

Poliisihallinnon tulossopimuksissa tehtävien priorisointi on realisoinut nähtävissä olleen kehityksen. Useimmat liikenneturvasta vastuulliset tahot ovat jo ilmaisseet huolestumisensa siitä, että jatkuessaan tilanne johtaa valvontaan tarvittavan osaavan poliisivoiman katoamiseen. Kameratolpat eivät vielä pysty korvaamaan menetyksiä.

On ilolla todettava, että myös kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidetään. Ellei maamme asiantuntevien tahojen ja kansainvälisen tiedonvälityksen antama viesti maamme liikenneturvan kehittämistoiminnassa näy toiminnassa teillämme, ei tälläkään kirjoituksella ole merkitystä.

Antti Jääskeläinen

oikeuslääkäri

Sven-Olof Hassel

ylikomisario (evp)