Lukijalta: Kuivuustuet kohdennettava kärsineille tiloille

Kuivuustuen kohdentaminen kuivuudesta kärsiville tiloille on tärkeää. Jos hosutaan tuen maksussa, tuki ei tule hyödyttämään ketään. Pankit antavat luottoa, jonka avulla kuivuudesta eniten kärsineet tilat voivat odottaa tukeaan.

Ministeriö suunnittelee tukien tasokorotusta; näin kuivuuvuustukea saisivat myös ne tilat, jotka ovat saaneet normaalin sadon.

Kuivuustuen satotasorajaksi voisi laittaa esimerkiksi 50 prosenttia. Jos rahaa riittää, 50 prosentin sadonmenetyksestä ylospäin voisi olla laskeva tuki. Jos tuki huiskitaan joka paikkaan, tulee mieleen, että valtio antaa kuivuudesta todella kärsineiden tilojen mennä nurin.

Lounaisrannikolla on tiloja, jotka ovat menettäneet lähes koko sadon. Nurmesta menetettiin toinen sato ja ensimmäinenkin jäi pieneksi. Monet viljan ja juurikkaan viljelijät ovat laittaneet kalliit tuotantopanokset peltoon ja satoa ei tule.

Säilörehun hankkiminen karjalle on kallista. Jos maksetaan tukea esimerkiksi rehurahdille, sitä tulee maksaa myös takautuvasti. Monet ovat jo ostaneet säilörehua talven varalle. Alhaisen tuottajahinnan vuoksi tiloilla ei ole puskurirahastoa kuivuuden kustannusten hoitoon.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Täysrehun hinnan nousu on tulossa, kun kaikista rehujen aineosista on pulaa. Myös säilörehumarkkinat ovat kuumentumassa, pyöröpaalista on jo pyydetty 100 euroa. Tiloilla mietitään lehmien teurastuksia. Jos tila ei onnistu saamaan rehua tai rahat eivät riitä rehujen ostoon, tuotannon lopettaminen on edessä.

Brexit odottaa ensi vuonna. AB-alueen EU-maidontuottajat osallistuvat kustannuksiin lehmäpalkkiostaan. Tuotannon lopettamista harkinneet luopuvat lehmistään, kun Brexitin aiheuttama leikkausratkaisu tulee tietoon. Velkaiset tilat eivät AB-alueellakaan voi lopettaa, vaan ajautuvat konkurssiin.

Ruokaketjussa kaupan asema on määräävä. Maidontuottajat ovat paikanneet alhaisen tuottajahinnan aiheuttamaa kassavajetta metsätuloilla, lainarahalla, perintörahoilla ja laittamalla investoinnit jäihin. Kaikki pääomat ja rahat ovat valuneet kaupan taskuun.

Maatalouden kannattavuusongelmat ovat niin hankalassa solmussa, että tästä ei ehkä selvitä.

Maidontuotanto on maatalouden perusjalka: koko maatalouden kannattavuus romahti, kun maidontuottajat joutuivat Venäjä-pakotteiden maksumiehiksi.

Jotta suomalainen ruuantuotanto pelastuu, Suomen valtion täytyy irrottautua EU:n pakotelinjasta. Myös suomalaisen keskittyneen kaupan on nostettava tuottajan saamaa osuutta reilusti.

Seija Kairinen

Jarmo Koslonen

Masku