Avoin kysely Fölin/runkolinjaston suunnittelijoille; mihin suunnitelmissa unohtui linja numero 13 Uittamolla?. Koululaiset, työmatkalaiset, eläkeläiset ja muut siltä väliltä käyttävät reittiä päivittäin.

Rusthollinkatu–Rusthollinrinteen pysäkit on pidettävä käytössä tulevaisuudessakin! Mäen huonosti liikkuvat ihmisetkin kokevat reitin erittäin tarpeelliseksi. Esimerkiksi he menevät rollaattorinsa kanssa kävellen ”liike on lääke” -ajatuksella lähikauppaan ja tulevat linja-autolla takaisin.

Onko kaupungin päättäjien tarkoitus saada huokuntoisista kaupunkilaisista taksin käyttäjiä kaupugin laskuun? Haluavatko päättäjät lisätä terveyskeskusmaksujaan, kun me liukastelemme muun muassa Rusthollinrinnettä alas ja murramme "ei talvikunnossa olevalla" -katuosuudella luitamme? Haluavatko päättäjät yksityisautoilun lisääntyvän, vaikka suositus on päivastainen?

Uittamolle on muuttanut paljon lapsiperheitä kannustimena hyvät liikenneyhteydet eri suuntiin ja kouluihin ( mm. Puropellonkoulu ) ja meille tärkeä terveyskeskus ja Kauppatori on sopivasti linja-autoreitin varrella.

Tuleeko äskettäin Uittamolle rakennetuista hyvistä pysäkkikatoksista tupakkakoppeja?

Olemmeko me uittamolaiset toisen luokan kansalaisia, kun meille ei ole tiedossa tulevien linja-autoreittien johdosta infotilaisuutta?

Leena Pentti

Ahkera linja 13:n (tähän asti) tyytyväinen asiakas