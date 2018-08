Lukijoilta: Upottaako Turku Aurajoen?

Turussa on ilmeisesti tehty päätös sijoittaa viisi jonkinlaista lauttarakennelmaa Aurajokeen aivan kaupungin keskustaan. Wäinö Aaltosen museon eteen rakennettavasta "kulttuurilautasta" on jo julistettu kilpailu. Sitä koskeva ilmoitus kertoo paljon: tulkaa ja täyttäkää Aurajokea, jos teillä on joku idea. Ravintola pitäisi siinä ainakin olla, muut ideat pitäisi olla säihkyviä.

Ihan pakko on kysyä, mitä näillä lautoilla tavoitellaan. Ainakin kapakoita Aurajoen rannoilla on tarpeeksi. Lauttoja ei ole, mutta laivoja kyllä sen verran kuin kapeaan jokeen mahtuu. Siis mitä tavoitellaan ja mistä lähtee kaupungin johdon - ilmeisesti poliittisen ja virkamiesjohdon - intohimo täyttää Aurajoki lautoilla ja niiden oheistuotteilla eli rämisevällä musiikilla.

Aurajoki on harvinainen ja sopusointuinen kokonaisuus, joita ei maailmaltakaan paljoa löydy. Se on tiivis miljöö, joka tarjoaa nautinnollisia hetkiä kävelijöille. Sillä on merkittävä historia. Kaupunki on myös sitoutunut Aurajoen kulttuuriperinteen suojelemiseen ja kehittämiseen ottaessaan vastaan kansallisen kaupunkipuiston tehtävän. Se velvoittaa huolehtimaan siitä, että Aurajoen rantojen kulttuurinen olemus säilyy. Kapakkalautat eivät varmaankaan siihen helposti sovi. Myöskään turkulaisille Aurajoen täyttäminen ei paljoa onnea tuo. Jokilauttaa koskevassa ilmoituksessa kaupunki lupaa yhteistyötä kilpailun voittajan kanssa kaavoituksen suhteen. Olisiko vaihteeksi hyvä ottaa huomioon myös keskustan asukkaat toisin kuin mm. Suomen Pankin kaavoitusta päätettäessä on tehty?

Jarmo Virmavirta