Lukijoilta: Ikäihminen kaipaa ruokaseuraa

Lukijoilta

Lukijoilta: Upottaako Turku Aurajoen?

Turussa on ilmeisesti tehty päätös sijoittaa viisi jonkinlaista lauttarakennelmaa Aurajokeen aivan kaupungin keskustaan. Wäinö Aaltosen museon eteen rakennettavasta "kulttuurilautasta" on jo julistettu kilpailu. Sitä koskeva ilmoitus kertoo paljon: tulkaa ja täyttäkää Aurajokea, jos teillä on joku idea. Ravintola pitäisi siinä ainakin olla, muut ideat pitäisi olla säihkyviä.