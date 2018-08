Työmarkkinoilta tuleva viesti on parhaillaan erittäin ristiriitainen. Yhtäältä työnantajille suunnatut kyselyt antavat ymmärtää, että Suomessa olisi mittava pula osaavista työntekijöistä. Toisaalta taas monen työnhakijan kokemus on, että työtä on vaikea löytää hyvästä koulutuksesta ja osaamisesta huolimatta.

Ristiriita on ilmeinen esimerkiksi korkeakoulututkinnon ja pitkän kokemuksen hankkineiden työnhakijoiden kohdalla. Pätevin hakija ei aina tule valituksi työpaikkaan. Työnantajalta työhaastattelun jälkeen kyselemällä saa helposti vastaukseksi: “Olet liian hyvä. Liikaa osaamista, liian hyvä työkokemus ja koulutus.”

Onpa kuultu sellaistakin, että "Minähän en työttömiä töihin ota”.

Parasta ja aktiivisinta osaajaa ei siis aina edes haluta palkata. Millaisen viestin tämä antaa omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä kiinnostuneelle työnhakijalle? Työnhakijan tunnetilaa voi kuvata vaikkapa näin "Ottaa päähän ja rankasti. Ja itkettää kyllä myös, myönnän. On tää työnhaku niin turhauttavaa”

Työvoiman tarjontaa ja kilpailukykyä korostava näkökulma työttömyydestä on vieraannuttanut myös päättäjät työnhakijoiden arjesta.

Sekä työvoimapula että työttömyys halutaan nyt nitistää kovilla konsteilla. Tällöin työttömien työnhakijoiden aito tukeminen, vuorovaikutus ja vertaistuki jäävät taka-alalle, kun "aktivointimallien” ja “pelotevaikutuksien” uskotaan piiskaavan työnhakijat työnsyrjään kiinni.

Mielivaltaiset sanktiot ja perustoimeentuloon kohdistuvat leikkaukset ovat usein kohtalokkaita yksilöille. Jos työpaikkaa ei löydy nopeasti, seuraukset ovat merkittäviä myös koko yhteiskunnalle. Epävarmassa elämäntilanteessa olevien ihmisten talouden, hyvinvoinnin ja luottamuksen rapauttaminen suistaa pikkuhiljaa kokonaisia perheitä ahdinkoon.

Talouden kasvaessa Suomella olisi oikeasti varaa tukea vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten resilienssiä kohdennetuin palveluin. Resilienssissä keskeistä on työnhakijoiden omien voimavarojen, mahdollisuuksien ja selviytymiskyvyn tukeminen niitä nujertavien sanktioiden sijaan.

Otto Kanervo

Anu Lindgren

Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki Votty ry / Urapurje