Lukijalta: Varissuon keskuspuisto – suunnitelma vailla resursseja

Lukijoilta: Osaavan ja koulutetun työnhakijan näkökulma työvoimapulaan

Työmarkkinoilta tuleva viesti on parhaillaan erittäin ristiriitainen. Yhtäältä työnantajille suunnatut kyselyt antavat ymmärtää, että Suomessa olisi mittava pula osaavista työntekijöistä. Toisaalta taas monen työnhakijan kokemus on, että työtä on vaikea löytää hyvästä koulutuksesta ja osaamisesta huolimatta.