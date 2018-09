Lukijalta: Ilmastonmuutos – nykypäivän Titanic

Katselin yhtenä iltana pitkästä aikaa Titanic-elokuvaa. Edellisenä iltana oli juuri vietetty Earth Houria, joten ilmastonmuutoksen ja Titanicin yhteys nousi pakostikin mieleeni.

Titanicin uppoamistarinassa on hyvin paljon yhtymäkohtia ilmastonmuutoskriisiin.

Titanicin uppoamisessa yhtenä keskeisenä tekijänä olivat varustamon omistajat, jotka painostivat laivan kapteenia lisäämään nopeutta lisätäkseen Titanicin mediahuomiota nopeudellaan.

Nykypäivän laivanvarustamon omistajia voisivat olla isojen pörssiyhtiöiden osakkeenomistajat sekä tietyn taloustieteen ideologian edustajat, jotka uskovat talouskasvun olevan ratkaisu kaikkiin maailman ongelmiin. Talouskasvu on mahdollista vain lisäämällä kulutusta, joka taas kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään.

Talouskasvun ihannoijat uskovat ihmeeseen, jossa talouskasvun ja kulutuksen päästöjen välinen irtikytkentä saadaan toteutettua kuin nappia painamalla. Ihmeeseen uskominen saattaa tulla ihmiskunnalle kalliiksi, koska liian myöhään toteutuneesta irtikytkennästä ei ole hyötyä.

Toinen merkittävä osapuoli Titanicin uppoamisessa olivat laivan kapteeni ja muut asiantuntijat, jotka yrittivät varoittaa liiallisen vauhdin tuomista vaaroista. Nämä varoitukset kuitenkin jäivät täysin huomiotta.

Nykypäivän Titanicin varoittajia ovat ilmastotieteilijät ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijat, jotka yrittävät varoittaa tulevasta katastrofista parhaansa mukaan.

Aikaisemmin ajateltiin, että ihmiset muuttavat kyllä käyttäytymistään, kunhan tietoisuus tarpeeksi kestävistä elämäntavoista ja ilmastonmuutoksen vaaroista lisääntyy.

Ilmastonmuutoksen vaarat ovat viime vuosina tulleet kaikkien tietoisuuteen, mutta käyttäytymisessä ei silti ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta.

Talouskasvun ihannoijien mukaan ihmiset käyttäytyvät rationaalisesti eli jokainen kyllä pystyy elämään kestävästi niin halutessaan. Ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa hyvin paljon ympäröivä yhteiskunta. Ihminen käyttäytyy suurimmaksi osaksi tiedostamattomassa tilassa, joten käyttäytymismalleja on hyvin vaikea muuttaa. Siksi kulutukseen perustuva talouskasvupolitiikka ei ole ihmisten oma tahto vaan taloustieteen itsensä synnyttämä käyttäytymismalli.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kolmas osapuoli Titanicin uppoamisessa oli laivan henkilökunta ja kannen viulunsoittajat, joiden tehtävä oli pitää ihmiset rauhallisena.

Nykypäivän Titanicin viulunsoittajia on monia eri tahoja, mutta merkittävin niistä on politiikoilla. Poliitikkojen rooli on pitää ihmiset rauhallisina ja toimintakykyisinä, jotta yhteiskunnat eivät ajaudu totaaliseen kaaokseen.

Osa poliitikoista ei tosin ole viattomia viulunsoittajia vaan enemmänkin varustamon omistajia tai asiakkaita juottavia baarimikkoja, joiden tehtävä on pitää kulutusjuhlaa yllä seurauksista piittaamatta.

Osa poliitikoista pyrkii toimimaan aidosti ratkaisukeskeisesti, mutta nämä poliitikot ovat valitettavan harvassa. Suurinta osaa poliitikkoja ajavat oman puolueen ideologiat, jotka sokeuttavat heidät tarkastelemasta objektiivisesti erilaisia ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.

Nykyinen talousjärjestelmä ei myöskään kannusta ihmisten ja yritysten yhteistyöhön vaan enemmänkin näiden väliseen kilpailuun. Tämä näkyy myös asiantuntijatyössä, jossa ratkaisuja pitäisi saada kehiteltyä.

Titanicilla köyhät matkustajat olivat kannen alla olevissa hyteissä ja heidän kuolleisuutensa oli muita korkeampi.

Sama kohtalo uhkaa maailman köyhiä, joista suurin osa elää globaalin etelän köyhissä maissa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat olemaan kaikista merkittävimmät. Siksi ilmastonmuutoksen torjunta vaatii myös panostuksia sosiaalisen kestävyyden parantamiseen.

Tärkeintä olisi eriarvoisuuden vähentäminen, niin että kaikille turvattaisiin edellytykset inhimilliseen ja henkisesti rikkaaseen elämään. Tärkein tavoite eriarvoisuuden vähentämisessä olisi köyhyyden poistaminen varmistamalla, että kaikkien elämisen perustarpeet tulevat tyydytettyä.

Ainoa keino välttää Titanicin kohtalo on alkaa rakentamaan yhdessä uudenlaista yhteiskuntamallia, jossa on aidosti huomioitu sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

Tämä vaatisi arvojohtajia, jotka yhdistäisivät eri maiden kansalaiset taistelemaan planeettamme pelastamiseksi. Valitettavasti nykyisissä valtionjohtajissa sellaista ei ole, vaan jokainen keskittyy vain oman maansa ja puolueensa ideologian ajamiseen.

Timo Kuusiola

hankekoordinaattori

Attac ry