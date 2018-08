Lukijalta: Kiusaajaa helpompi tukea kuin kiusattua

Monella kiusaajalla on käsitys, että kiusatun tulee kestää kiusaamista. Tosiasiassa harvoin kiusaaja tekee kiusaa yksin, hänellä on "kaarti", tukijat, jotka tekevät likaisen työn. Kiusaaja toimii "orkesterinjohtajana".

Kiusaajan tavoite on saada kiusattu menettämään itsetunto, oma rauha ja rohkeus. Tilalle tulevat pelko, epävarmuus ja syyllisyyden tunne.

Tämän yhtälön loppusumma on ihmispelko ja passivoituminen, jopa itsetuho. Ihmispelko estää etsimästä apua ja passiivisuus lisää sulkeutuneisuutta.

Ymmärrän hyvin, että on mielekkäämpää tukea kiusaajaa kuin kiusattua.

Koska kiusaajaa tukiessa ei ole vaaraa joutua tämän epäsuosioon, on parempi hyväksyä kiusaaja, "kun se on semmonen". Tällainen pelko vahvistaa kiusaajan toiminnan hyväksymistä ja kannustamista, kiusaajan valheiden vahvistamista ja toteuttamista.

Näin ihminen toimii kiusaajan tukihenkilönä ja suorittaa likaisen työn eristäessään kiusatun ystävä- ja työpiiristä. Hän toimii kiusaajan "esiliinana" tuoden kiusaajan sanat näkyvään muotoon ja lisäten kiusatun syyllisyyden tunnetta ja eristyneisyyttä.

Yleensä terve ihminen huomaa virheensä ja lähestyy kiusattua henkilökohtaisesti anteeksipyynnöin. Anteeksipyyntö on osoitus siitä, että hyväksyy jälleen kiusatun tasa-arvoisena ihmisenä itsensä kanssa. Se on myös merkki siitä, että on lopettanut toimintansa kiusaajana ja kiusaajan tukihenkilönä.

Anteeksipyyntö antaa rauhan omalletunnolle, sillä kiusattu on kiusattu niin kauan, kunnes anteeksipyyntöön ja sovintoon nöyrrytään.

Sovinto kiusatun kanssa ei ole kiusaajan arvovallan väheksymistä vaan se on myös huolenpitoa kiusaajan mielenterveydestä, osoitus lähimmäisen rakkaudesta.

Kiusaajan tukijoiden tulisi muistaa, että niin kiusaaja kuin kiusattukin ovat ihmisiä, joista toinen on sairas ja toinen sairastuva.

On totta, ettei haukku haavaa tee, mutta hylkääminen aiheuttaa vakavan murtuman.

Esko