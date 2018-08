Lukijalta: Monta tietä turvalliseen liikenteeseen

Parhaillaan budjettiamme pohtivat vastuunkantajat saattoivat nopeusvalvontamaratonin (NVM) 23.8. kestäessä huoahtaa helpotuksesta. Valtion kassaan kilahti iloinen sakkovirta.

Onko sillä yhteyttä liikenteemme turvallisuuden parantamiseen? Hyvä kysymys. Meitä allekirjoittaneita arveluttaa kameravalvonnan korottaminen vaikuttavimmaksi tekijäksi onnettomuustilastoissa havaittuihin pieniin parannuksiin.

Liikennekuolemien ja vakavasti vammautuneiden määrän pieni lasku alkuvuonna verrattuna viime vuoteen korjaantui heinäkuun tilastossa. Pienten lukujen tilastolliset heilahtelut eivät riitä todisteeksi liikenneturvallisuuden muutoksesta.

Yhtä hataraa on todistelu tilanteen parantumisesta yhden vaikuttavan tekijän ansiosta tai todistelu siitä, että jokin tekninen laite merkitsee ratkaisua liikenneturvan monista tekijöistä muodostuvaan kokonaisuuteen.

Näin kuitenkin mielellään tehdään, koska se tekee monitekijäisen ilmiön helpommin ymmärrettäväksi. Se ei kuitenkaan kerro koko totuutta.

Yle uutisoi aiheesta viikolla 33 juuri tulkitsemalla tilastoja tarkoitushakuisesti.

Ylen esittämien lukujen perusteella voi tehdä vain sen johtopäätöksen, että jos kameroita on enemmän kuin ennen, niin ylinopeussakkoja tulee vastaavasti enemmän. Nuo luvut osoittavat myös, että ylinopeuksia ajetaan kameroista huolimatta edelleen yleisesti, liikennevirta moottoriteillä ja hyvissä olosuhteissa kulkee noin 10–15 km ylinopeutta.

Vanha totuus on, että paras tapa lopettaa esimerkiksi rattijuopumus on luopua ajajien puhalluttamisesta. Asia tuli todistettua 1977 poliisilakon aiheuttamalla ainoalla selvällä laskulla tilastoihin.

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja partioinnin alasajo noudattavat tätä linjaa; emme voi todistaa sitä, mistä todisteita ei ole. Tilastot peittävät todellisuuden kun niillä halutaan osoittaa se, mitä halutaan todistaa.

Jo useita vuosia on kiinnitetty huomiota siihen, että peltipoliisit ovat tuottoisimpia paikoissa, joissa yleensä ajetaan ylinopeuksia. Esimerkkinä suurkaupungin katuliittymän jälkeiseen alamäkeen sijoitettu kamera, joka on paikassa, jossa pienikin liikkeelle lähtevän ajoneuvon kaasun painallus aiheuttaa aivan huomaamatta jopa 10 kilometrin ylinopeuden.

Tämä paikka on sellainen, jossa onnettomuus on erittäin epätodennäköinen. Vastaavia peltipoliiseja on maassamme muitakin.

Nopeusvalvontamaratonin tiedotus televisiossa korosti kaiken valvonnan tähtäävän kaahareiden nappaamiseen heidän suosikkisuorillaan.

Totuus on, että valtaosa, noin 85 prosenttia ylimitoitetuista sakoista kertyy pienistä, 10–15 km ylinopeuksista, joilla ei ole oleellista merkitystä onnettomuusriskin tai vakavien seurausten syntyyn hyvissä olosuhteissa.

Liikenneministerin kanssa käydyssä keskustelussa todettiin, että uuden tieliikennelain esitys virhemaksumenettelyn ulottamisesta ylinopeuksien seuraamukseksi jopa 30 km:n ylinopeuteen saakka sisältää uudenlaisia vaaramomentteja. Se onkin poistettu eduskunnan hyväksymästä tieliikennelaista.

Nopeus sinänsä ei tapa, vaan väärä nopeus, jopa alle sallitun ajonopeudenkin, väärässä paikassa ja väärissä olosuhteissa. Tilannenopeus ja sen sovittaminen ajo-olosuhteisiin on merkittävämpää liikenneturvalle kuin peltipoliisin pelko.

Tiesäästä ja ajo-olosuhteista annettava informaatio turvaavat ajoa paremmin kuin kameravalvonta. Myös tienvarren ajonopeusmittarit, eivät sakkomittarit, ovat turvan kannalta parempi vaihtoehto.

On tietenkin selvää, että osa kameroista on todella sijoitettu onnettomuuksien ehkäisemiseksi oikeihin paikkoihin onnettomuustilastojen perusteella, mutta sakkorysien rakentelu on houkuttelevaa.

Järjestelmämme ei ole riittävästi panostanut valvonnan kehittämiseen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen. Nopeusvalvonnassa on uusia metodeja, esimerkiksi Itävallassa on äskettäin tyyppihyväksytty keskinopeuden siirrettävä valvontajärjestelmä, mikä on ajajan oikeusturvan kannalta kameraa parempi menetelmä.

Norjalaisten asiantuntijoiden tarjous tulla omalla kustannuksellaan kertomaan valvonnan kehittämisestä maassaan vastuullisille viranomaisilllemme jätettiin käyttämättä. Se osoittaa, etteivät kameravalvontaan vannoutuneet tahot ole valmiita kuulemaan tai ottamaan käyttöön edes kokeiluluonteisesti uusia menetelmiä. Muun muassa Norja on jo vuosia turvautunut keskinopeusvalvontaan ja partiointiin.

Liikennevaliokunta on lausunnossaan uudesta tieliikennelaista ansiokkaasti korostanut liikenteen valvontaa, ei vain kameroiden hankintaa, mikä on näyttävä, mutta heikkotehoinen keino hillitä ylinopeuksia.

Välillisesti valvontakameroilla on merkitystä liikennekäyttäytymiseen, mutta onko suunta oikea vai viekö valittu tie harhaan ja olisiko kulutetut varat voitu kohdistaa paremmin?

Käytävä vilkas keskustelu liikenneturvasta, peltipoliiseista ja sakottamisesta on ollut vaikuttavin tekijä edistämään liikenneturvallisuutta välillisesti, eivät peltipoliisit ja partioinnin radikaali vähentäminen tieltä.

Poliisivoimien vahvistaminen on monilla tavoin perusteltua, myös liikenteen valvonta on osa jokaisen kansalaisen turvaa.

Antti Jääskeläinen

Lounais-Suomen Liikenneturvallisuustyön Keskuksen puheenjohtaja

oikeuslääkäri

Sven-Olof Hassel

Maailmanpankin liikenneturvallisuuskonsultti, ylikomisario (evp)