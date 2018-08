Lukijalta: Muistisairaiden saatava parempaa erityishoivaa

Runsas kaksi viikkoa sitten sain puhelinsoiton mummon pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisen yksiköstä. Siis sellaisesta, josta muinoin käytettiin ilmaisua vanhainkoti.

Kerrottiin, että mummo on kuivunut ja matkalla ambulanssin kyydissä ensihoitoon.

Vielä edellisenä päivänä olin mummon kanssa kampaajalla hiustenleikkuussa. Mummo oli kyllä väsynyt, mutta yhdessä henkilökunnan kanssa pohdittiin ja todettiin, että yritetään käyntiä kampaajalla, josta tulee virkistävää vaihtelua arkipäivään. Hyvin hoitui.

Tästä alkoi mummon kahden viikon rumba. Tyksin ensihoito – Salon sairaala – oman kunnan TK:n sairaala – Tyksin ensihoito – Tyksin sydänosasto – oman kunnan TK:n sairaala.

Kahden viikon ja yhden päivän kuluttua on mummo takaisin pitkäaikaisessa palveluasumisen yksikössään. Toisella piipaa-auton keikalla ihan oikeasti luulin, että mummo menehtyy käsiini.

On puhuttu, että tämän kesän helteet ovat poikkeuksellisia. No eivät ole.

Minulla on mummon lisäksi sydäntä lähellä olevaa pikkuväkeä viisin kappalein, joiden syntymät tai muutoin tosi tärkeät tapahtumat ovat osuneet ”poikkeuksellisille” hellekesille – siis kesille 2006, 2010 ja 2014. Vielä kesällä 2014 mummo oli kotonaan hoidossani. Kiitin ilmalämpöpumppua, joka sopivasti viilensi mummon kerrostaloasuntoa.

Miksi mummo kuivui?

1. Mummo on muistisairas. Hän ei muista – ei ole muistanut enää vuosiin – juoda riittävästi. Janon tunne on aikaa sitten kadonnut eikä silmä havainnoi juomalasia, jos se vain jätetään pöydälle käden ulottumattomiin. Juomalasi pitää antaa käteen ja valvoa, että neste tulee myös juoduksi. Henkilökunnalla on varmasti kiireitä eikä tähän asiaan ole aikaa. 2. Viestintä ei toimi. Me omaiset emme saa minkäänlaisia apuuntuloviestejä sieltä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Sähköposti-informaatiota ei haluta ottaa käyttöön, ei wilmaa, tai edes puhelimella tekstaria, jossa pyydettäisiin apua juomiseen tai muuhun apuun.

Tosiasia kun on, että vaikka paperilla omaishoitajuus loppuu, kun vanhus siirtyy kyseiseen yksikköön, niin murheet terveydentilasta, liikunnasta ja muusta äsken kuvatusta jäävät lähiomaisen harteille.

3. Kiinteistön tila on katastrofaalinen. Ilmastointi toki on. Mutta kun ulkona on päivä- ja viikkotolkulla yli 30 astetta, niin silloin myös sisälämpötila pysyy yli kolmessakymmenessä.

Ja rahastakin pitää puhua. Yhden ilmalämpöpumpun hinnalla ei taideta kustantaa mummon kahden viikon sairaalakeikkaa. Olisiko siis kannattanut hoitaa asia jo edellisen hellekesän tai sitä edellisen hellekesän jälkeen kuntoon?

Mitä voitaisiin tehdä?

Muistisairasta mummon persoonaa ajatellen pitäisi roimasti lisätä muistisairaan henkilön erityishoivaosaamista. Joka yksikössä minä joudun muistuttamaan, ettei hän todellakaan muista juoda, pestä hampaita, jumpata jonkun paperilapun mukaan tai soittaa hoitajaa paikalle. Ei muista. Ei osaa, vaikka olisi kuinka monta ranneketta tai kuinka monta soittokelloa sängyssä.

Ihan selvää on, että vuokralla olevan hoivayksikön vuokraisännän tulee vastata siitä, että tilat ovat kaikin puolin kunnossa. Tässä tapauksessa vuokraisäntä on kunta. Kuten henkilökunta asian ilmaisee, niin he sentään pääsevät vaikka ulos tuuleen tai kylmään suihkuun, mutta heidän asiakkaansa eivät.

Omalta osaltani olen tehnyt sen, että olen lähettänyt viestit suoraan kunnan johtaville virkamiehille: tekniselle ja sote-puolelle, henkilöstöhallintoon ja kunnanjohtajalle.

Asian valoisa puolion, että mummon henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuuluu edelleen positiivisuus ja sosiaalisuus. Huomisesta emme tiedä.

Merja Kantalainen