Lukijalta: Aasiassa on suomalaisille paljon bisnesmahdollisuuksia

Maailman geopoliittisen tilanteen myllerryksessä ja kauppasodan melskeissä suomalaisyritysten kannattaa katsoa myös ei niin perinteisille vientimarkkinoille. Aasia on paljon muutakin kuin Kiina. Intian-Tyynenmeren alue on noussut käsitteeksi, joka kattaa Intian, Kaakkois-Aasian, Australian ja Uuden-Seelannin Japania unohtamatta.

Alueelliset vapaakauppajärjestelyt lisääntyvät, kun Maailman kauppajärjestö WTO:n koetaan kärsivän tehottomuudesta. Tunnetuin vapaakauppajärjestely on TPP (Trans-Pacific Partnership), joka on ilman Yhdysvaltoja muodostumassa 11 maan vapaakauppa-alueeksi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Toinen merkittävä vapaakauppasopimus RCEP sisältää myös Kiinan ja Intian, Kaakkois-Aasian järjestön Aseanin maat sekä Australian ja Uuden-Seelannin. Tämän toivotaan valmistuvan vuoden 2018 aikana.

Kaakkois-Aasian maiden liitto Asean on EU:n ja pohjoismaisen yhteistyön jälkeen ehkä merkittävin alueellinen yhteistyöjärjestö. Arvioiden mukaan Asean nousee vuoteen 2030 mennessä maailman neljänneksi suurimmaksi taloudeksi Kiinan, Yhdysvaltojen ja EU:n jälkeen. Aseanin yhtenäisen markkina-alueen AEC:n myötä tavaroiden liikkuminen on helpottunut alueella.

Myös EU on aktiivinen vapaakauppasopimusten neuvottelija. Aasian alueella on jo allekirjoitettu EU-Japani-vapaakauppasopimus, ja EU-Singapore-sopimus allekirjoitettaneen lokakuussa 2018. Vietnam-sopimus astunee voimaan 2019 alussa. EU:lla on käynnissä tai suunnitteilla neuvotteluja myös Indonesian, Filippiinien, Malesian, Thaimaan, Asean-alueen, Australian ja Uuden-Seelannin kanssa.

Mitä hyötyä vapaakauppajärjestelyistä meille on?

EU:n neuvottelemien modernien vapaakauppasopimusten myötä tullit poistuvat, toimintaympäristö vakautuu ja tekniset kaupanesteet puretaan. Ne mahdollistavat osallistumisen viranomaishankintoihin ja suojaavat investointeja.

Kun EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus astuu voimaan, se parantaa suomalaisyritysten mahdollisuuksia lisätä kauppaa Singaporeen. Singapore on suuri investoija Kiinassa, Intiassa ja Aseanin maissa, ja Singaporen toimijoiden avulla suomalaisyritykset voivat päästä kilpailluille markkinoille esimerkiksi teknologiatoimittajina.

Aseanin maat tarjoavat monia mahdollisuuksia suomalaisyritysten viennille. Erityistä kysyntää suomalaiselle osaamiselle on terveysteknologioiden, ICT:n, koulutuksen ja clean techin aloilla sekä metsäsektorilla.

Aseanin alueelle on perustettu Älykaupunkien verkosto (ASCN), jonka pilottivaiheessa 26 kaupunkia laatii toimintasuunnitelman älykkäälle ja kestävälle kaupungistumiselle. Avautuviin digiratkaisujen ja vihreän teknologian mahdollisuuksiin kannattaa perehtyä nyt.

Intian nopeasti kasvava markkina tarjoaa mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle esimerkiksi älykkäissä energiaratkaisuissa, terveys- ja hyvinvointisektoreilla, oppimisympäristöjen kehittämisessä ja logistiikkaratkaisuissa. Intia tarjoaa koulutettua, kilpailukykyistä työvoimaa ja lähes pohjattomat mahdollisuudet tuotteiden skaalaamiselle.

Kiinan yli 60 valtiota kattava Silkkitiehanke tuo mukanaan valtavia infrastruktuuriprojekteja. Esimerkiksi Thaimaassa hanke on tarkoitus yhdistää uudistuvaan itäiseen talousalueeseen, jossa vahvistetaan niin syvänmeren satamaa kuin lento- ja rautatieliikennettäkin. Suomikin on jäsenenä Aasian infrastuktuuripankissa (AIIB).

Australia ja Uusi- Seelanti ovat länsimaisittain toimivia talouksia, joissa talouskasvu on kestävää ja liiketoimintaympäristö vakaa. Suomalaisilla yrityksillä onkin oivat mahdollisuudet tarjota tuotteitaan ja palveluitaan niiden markkinoille.

Jopa 90 prosenttia Australian väestöstä asuu kaupungeissa. Maassa voikin jo nähdä haasteet, jotka muut maat kohtaavat maailmanlaajuisen urbanisaation edetessä.

Yksi suositeltava keino tutustua Kaakkois-Aasian markkinoihin on EU:n Business Avenues ohjelma, joka tuo pk-yrityksiä Singaporeen ja sen naapurimaihin. Suomalaisyritysten kokemukset ohjelmasta ovat olleet rohkaisevia.

Suurlähetystöt ja muut Team Finland -toimijat sekä kauppayhdistykset ovat suomalaisyritysten palveluksessa. Team Finland palvelee kuudessa Aseanin maassa sekä Intiassa ja Australiassa. Suomalaisia kauppayhdistyksiä on Thaimaassa, Singaporessa, Malesiassa ja yhteispohjoismaisena Filippiineillä ja Kambodzhassa.

Elokuun lopulla Team Finland Roadshow tarjoaa mahdollisuuden kansainvälistymistä vasta suunnittelevillekin yrityksille tulla tapaamaan Intian, Kaakkois-Aasian maiden sekä Australian suurlähettiläitä ja Business Finlandin edustajia. Turku 20.8, Jyväskylä 23.8, Vaasa 24.8 sekä Helsinki 30.8. Lisätietoja: Riku.Makela@formin.fi.

Suomen Kaakkois-Aasian maiden suurlähettiläät

Päivi Hiltunen-Toivio/ Jari Sinkari, Indonesia, Itä-Timor; Paula Parviainen, Singapore; Satu Suikkari-Kleven, Thaimaa, Kambodzha; Petri Puhakka, Malesia, Filippiinit, Brunei; Riikka Laatu, Myanmar; Kari Kahiluoto, Vietnam, Laos; Nina Vaskunlahti, Intia, Bangladesh; Lars Backström, Australia, Uusi-Seelanti ja Tyynenmeren alue