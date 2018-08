Lukijalta: Takana 80 vuotta luonnonsuojelua – Ruissalon ja koko Suomen metsät ovat nyt ratkaisemassa tulevaa

Turun Ruissalossa juhlitaan tulevana lauantaina Suomen luonnon päivää, Ruissalon luontoa sekä suomalaisen luonnonsuojelun merkkipaalua: Suomen luonnonsuojeluliiton 80 vuotta kestänyttä luonnonsuojelutyötä.

Nykyisin norppalogostaan tunnettu kansalaisjärjestö perustettiin Helsingin Säätytalolla jo vuonna 1938.

Juhlapaikka on mittaamattoman arvokas: Ruissalon vanhat tammimetsät valittiin viime vuonna yhdeksi Suomen sadasta luontohelmestä.

Turkulaisten tärkeimmän lähiluontokohteen tulevaisuus ei kuitenkaan ole taattu. Alueen tie- ja väylähankkeet, roskaantuminen, haitalliset vieraslajit ja vesistöjen umpeenkasvu ovat tulevaisuudessa muuttamassa myös Ruissalon maisemia. Luonnonsuojeluliitto haluaa juhlapaikan valinnalla muistuttaa osaltaan Ruissalon merkityksestä paitsi turkulaisille myös koko Suomelle: maan laajimmat, yhtenäiset tammimetsät ovat juuri Ruissalossa.

Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Luonnonsuojeluliitto on ollut pitämässä ääntä luontokohteiden merkityksestä läpi historiansa ja pitänyt huolta suomalaisten ja luonnon tasapainoisemmasta yhteiselosta.

Meillä suomalaisilla on vahva luontosuhde. Vuosisatojen ajan suomalaisten elantoa on ammennettu metsistä, soilta ja vesiltä. Luontosuhteeseen kuuluu kuitenkin myös halu suojella ja säilyttää lähiluontoa ja luontoarvoja.

Luonnonystävät Turussa ja Varsinais-Suomessa ovat huolehtineet Ruissalon luonnon säilymisestä tuleville sukupolville jo vuosikymmeniä.

Nyt myös suomalainen luonto on muutoksen kourissa. Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, monet ovat heränneet sen uhkakuviin tänä kesänä. Kuivuus ja sinileväongelmat tunkeutuivat kesän aikana arkeen.

Luonnonsuojeluliitto valitsi juhlavuotensa teemaksi metsien suojelun. Keskustelu metsiemme käytöstä nimittäin ulottuu retkeilymahdollisuuksien säilymisestä aina ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Puuhun perustuvien tuotteiden kysyntä on korkealla ja tuo rahaa kassaan, mutta luonnon näkökulmasta biotalouden lupaus on jäänyt lunastamatta.

Fossiilisten korvaaminen puulla on kaunis idea, mutta perinteinen sellu on noussut jälleen vientitilastojen kärkeen. Samalla metsäluontoamme koskeva tutkimus kertoo huolestuttavia uutisia. Monen aiemmin tutun metsälinnun kanta on romahtanut puolella vuosikymmenessä. Useat metsäluontotyyppimme ovat uhanalaistuneet.

Osana metsävuottaan Luonnonsuojeluliitto yhdessä muiden luontojärjestöjen kanssa käynnisti keväällä kansalaisaloitteen avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla. Aloite on menossa läpi ja ensi keväänä valittavan eduskunnan käsittelyyn.

Avohakkuisiin tiivistyykin monta tämän päivän Suomelle hankalaa ympäristöongelmaa. Vakava keskustelu aiheesta valtion tärkeimmällä päätöksentekoareenalla on juuri nyt elintärkeää.

Avohakkuista luopuminen ja siirtyminen jatkuvaan kasvatukseen valtionmetsissä vähentäisi painetta hakata retkeily- ja virkistysalueiden maisemia paljaaksi ja siten aiheuttaa harmia kasvavalle matkailualalle.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, mutta urakka on vielä pahasti kesken. Vesistöjen ravinnekuorma on edelleen liian suuri. Avohakkuiden ravinnevaluma on merkittävä yksittäinen kuormituksen syy.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa metsämme ovat tärkeimpiä ystäviämme, myös Ruissalon vanhat tammimetsät.

Suuria hakkuumääriä perustellaan 50 vuoden päästä ennalleen kasvavilla uusilla metsillä. Idea on hyvä, mutta ilmastotutkijoiden yhteisön ääni on kuitenkin koveneva: Hiiltä pitää saada pois ilmasta nyt. Tekoja tarvitaan nyt.

Suomessa on yli viisi miljoonaa luonnonystävää, mutta tekoja tarvitaan, pieniäkin.

Luonnonsuojeluliitto on kansalaisjärjestö, yhtä kuin sen kymmenet tuhannet jäsenet ja lukuisat kuukausilahjoittajat ja vapaaehtoiset. Jokainen meistä kaipaa uusia ideoita ja vinkkejä kestävämpiin elämäntapavalintoihin. Ruissalon kaunis ympäristö inspiroi ja innostaa jakamaan niitä. Siksi se sopii täydellisesti myös Luonnonsuojeluliiton merkkivuoden juhlapaikaksi.

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Suomen Luonnonsuojeluliitto