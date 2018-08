Lukijalta: Kassavirtalaskelmien tulkinta ei ole yksinkertaista

Pääanalyytikko Riku Lehtinen on Turun Sanomissa pariinkin otteeseen kertonut pörssiyhtiöiden ”kassavirtatuloksista”, viimeksi 4.8. TS on pääkirjoituksessaan ”Talousennusteissa on sumua ja utua” (8.8.) viitannut näihin uutisjuttuihin.

On aivan erinomainen asia, että kassavirtalaskelmat nostetaan taloudelliseen keskusteluun. Kassavirtalaskelma on hyvä, ellei paras indikaattori yrityksen tai minkä tahansa yksikön taloudellisesta suorituskyvystä. Kassavirtalaskelma täydentää hyvin sitä informaatiota, jota saadaan tuloslaskelmasta ja taseesta.

Kirjanpidollinen tulos voi olla hyvinkin harhaanjohtava, ellei lukija ole ainakin jossain määrin perehtynyt kirjanpitoon. Positiivisen tuloksen tehnyt yritys voi olla konkurssin partaalla ja negatiivisen tuloksen tehnyt aivan erinomaisessa kunnossa.

Tilanne on kuitenkin sama kassavirtalaskelmien kohdalla, vaikka ne äkkiseltään vaikuttavat hyvin yksinkertaisilta tulkita: rahaa joko tuli enemmän kuin sitä meni tai päinvastoin. Yksinkertaista? Ei aivan.

Se, että yrityksen kassavirtalaskelma on kokonaisuutena negatiivinen, ei kerro vielä juuri mitään eikä siitä pidä tehdä liian nopeita tai helppoja johtopäätöksiä. Sama positiivisen kassavirtalaskelman osalta. Paljon on siitä kiinni, mikä kassavirran on negatiiviseksi (tai positiiviseksi) tehnyt ja mikä on tarkasteluperiodi.

Karkeasti kassavirtalaskelma koostuu kolmesta osasta: operatiivisen toiminnan kassavirrasta, investointien kassavirrasta sekä rahoituksen kassavirrasta. Näiden osa-alueiden tulokset lasketaan yhteen ja lopputulemana on kassavirtalaskelma.

Jos rajusti negatiivinen kassavirtalaskelma johtuu siitä, että yritys on käyttänyt kassavarojaan investointeihin, se useammin kertoo yrityksen uskosta tulevaisuuteen kuin päinvastoin.

Jos yrityksen kassavirta on plussalla, ja tarkempi vilkaisu osoittaa sen syntyneen nostamalla vieraan pääoman ehtoista lainaa eli velkaa, se ei yksistään kerro mitään yrityksen suorituskyvystä. Kassavirtalaskeman voivat viedä negatiivisiksi myös osingot, joista päättää yhtiökokous. Osingonjako puolestaan on mielestäni osakeyhtiön tärkein funktio, ei esimerkiksi työllistäminen ja palkanmaksu.

Isojen asiakkaiden sanelemat uudet pidemmät maksuehdot voivat tehdä melkoisen loven operatiiviseen kassavirtaan. Omistajien pääomitus voi pitää kassavirran kokonaisuutena plussalla, vaikka operatiivinen toiminta (eli se yrityksen ”varsinainen” toiminta) olisi polttanut rahaa vuosi toisensa jälkeen.

Kassavirtalaskelman lopputulema on siis helposti ymmärrettävä asia, mutta tulkinta ja analysointi on toinen juttu.

Ja vielä lamasta. Lama tai taloudellinen taantuma ei ole mikään mystinen "markkinavoimien" alulle panema ilmiö. Taloudelliset alamäet ovat seurausta ihmisten päätöksistä. Yritys ei päätä lykätä investointejaan, vaan ihminen. Yritys ei irtisano työntekijöitä, vaan ihminen. "Markkinavoima" ei päätä omakotitalon rakentamisen lykkäämisestä, vaan ihminen.

Päätöksiä puolestaan ohjaa usein tunne enemmän kuin järki.

Epävarmuus, joka johtaa edellä kuvattuihin päätöksiin, syntyy ihmisissä. Kun tarpeeksi monta kertaa kuulee tai lukee laman olevan ovella, on aivan luonnollista, että siitä seuraa epävarmuus. Ja kohta se lama todella on, ei pelkästään ovella, vaan porstuassa.

Onko sitten jatkuva taloudellinen kasvu hyvästä ihmiselle ja planeetalle onkin kokonaan toinen juttu. Riippunee siitä, miten tuo kasvu on saatu aikaan.

Rami Paavilainen