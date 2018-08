Lukijalta: Pajunköyttä ja sumutusta – kukahan niitä syöttää?

Yrittäjä Jocka Träskbäck kirjoitti (TS 14.8.) otsikolla "Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on yhdenvertaisuuden este". Kirjoitusta lukiessa käy hyvin äkkiä ilmi, että kirjoituksen terävin kärki kohdistuukin ammattiliittoja vastaan – ei huoleen kansalaisten yhdenvertaisuudesta.

Kirjoittajan mukaan on olemassa harhaluulo siitä, että ammattiliitto maksaa jäsentensä ansiosidonnaiset. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että ihmisille on syötetty vuosikymmeniä pajunköyttä. Hänen mukaansa ansiosidonnaisesta 94,5 prosenttia maksetaan valtion kassasta, eli sen maksavat pääosin tavalliset veronmaksajat. Loput 5,5 prosenttia maksaa työttömyyskassa, eli ammattiliitto ei maksa euroakaan.

Syöttääköhän Träskbäck itse nyt pajunköyttä tarkoituksellisesti tai tietämättömyyttään? Työttömyyspäiväraha sisältää peruspäivärahan ja sen maksaa valtio – yhdenvertaisesti ihan kaikille työttömille, kuuluipa tämä ammattiliiton työttömyyskassaan, yksityiseen kassaan tai olipa kuulumatta kumpaankaan.

Peruspäivärahan päälle tulevaa ansiosidonnaista osaa ei maksa valtio. Se kerätään työntekijöiden ja työnantajien työttömyysturvamaksusta. Lisäksi kaikki kassat rahoittavat ansiosidonnaista osaa työttömyyskassojen jäsenten niille maksamista jäsenmaksuista.

Kirjoittaja sanoo, että työttömyysturvaa haluavat palkansaajat sumutetaan maksamaan merkittävän osan tuloistaan ammattiliitoille väittämällä, että ammattiliittoon kuuluminen on ansiosidonnaisen edellytys.

Tällä toteamuksella ei voi olla muita tarkoitusperiä kuin mustamaalata liittoja. Träskbäck varmasti tietää ainakin suurin piirtein, mikä ammattiliittojen jäsenmaksujen taso on. Esimerkiksi JHL:ssä ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä 1,38 prosenttia – sitä tuskin voi pitää huomattavana osana kenenkään tuloista.

Enkä usko Träskbäckin tavoin, että palkansaajat olisivat näin tietämättömiä – yksityiset työttömyyskassat vaihtoehtona ovat kyllä ihmisten tiedossa, mutta moni haluaa itselleen muutakin kuin pelkän työttömyysturvan.

Träskbäckin mukaan ihmisten valveutumisen myötä yksityisten kassojen suosio on kasvanut. Johtuukohan se tosiaan valveutuneisuudesta? Vai ainakin osin siitä väärästä tiedosta, että yksityinen on halvempi?

Kun verrataan ammattiliiton ja sen työttömyyskassan kokonaisjäsenmaksua ja yksityisten työttömyyskassojen jäsenmaksua, niin on kuin vertailisi maitopurkkien hintoja niin, että toisessa on vain kolmannes maitoa ja toinen on täysi ja hinta molemmissa sama. Sitten kerrottaisiin, että se vajaa on halvempi!

Jos hintoja halutaan verrata, niin pitäisi verrata yksityisen kassan ja ammattiliiton kassan hintoja keskenään. Silloin yksityinen kassa voikin osoittautua huomattavasti kalliimmaksi – ainakin pienempipalkkaiselle.

Ammattiliitot tarjoavat kokonaisturvaa, yksityiset kassat pelkkää työttömyysturvaa. Lisähinnasta saa olematonta työsuhdeneuvontaa. Olemattomaksi uskallan sen sanoa, kun niin moni yksityisen kassan jäsenistä kääntyy ammattiliittojen puoleen apua tarvitessaan.

Kirjoittaja kertoo, että Suomen Yrittäjät rohkaisi taannoin työnantajia maksamaan työsuhde-etuna työntekijöiden työttömyyskassan jäsenmaksut, jos ne maksetaan kaikille avoimeen kassaan. Se jos mikä olisi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä hänen mukaansa. Yritykset saavat tarjota valitsemiaan etuja työntekijöille, kunhan sama etu tarjotaan koko henkilöstölle, toteaa Träskbäck.

Tämä nyt on sitten sitä paksuinta pajunköyttä! Kyllä, työnantajat saavat tarjota työsuhde-etuja, vaikka työttömyyskassan jäsenyyden – mutta järjestäytymisvapauden se kaventaisi, niin ettei taitaisi lait moiseen taipua. Sekö olisi yhdenvertaista ja tasa-arvoista, että työnantaja valitsisi näin, mikä on ”hyväksyttävä taho” järjestäytyä työttömyysturvan osalta ja mikä ei. Perin kummallinen näkemys tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Maaret Laakso

aluepäällikkö

JHL, Varsinais-Suomi