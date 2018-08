Lukijalta: Nuorten hyvinvoinnin eriarvoistumista ehkäistävä varhaislapsuudesta alkaen

YK:n kansainvälistä nuorison päivää vietettiin 12.8. Joka neljäs maailman yli seitsemästä miljardista ihmisestä on 10–24-vuotias.

Miten Suomessa huolehditaan nuorison hyvinvoinnista? Väestön ikääntyessä meidän tulisi kiinnittää vielä suurempaa huomiota siihen, millä keinoilla nuori sukupolvi saa tasa-arvoiset ja riittävät osallistumismahdollisuudet ja valmiudet elämään ikääntyvässä yhteiskunnassamme.

YK linjaa, että suojaamalla nuorison poliittisia, yhteiskunnallisia ja muita oikeuksia, tukemalla yrittäjyyttä ja koulutusta sekä kehittämällä parisuhde- ja seksuaalisuusneuvontaa nuorison tarpeiden mukaan voivat päättäjät edistää nuorten mahdollisuuksia ja valmiuksia elää myös 2000-luvun Suomessa.

Nuorten hyvinvoinnin tasossa on paljon eroja.

THL:n keräämät kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2017 kertovat, että alakouluikäiset voivat paremmin kuin yläkouluikäiset. Myös lukioiden ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin kokemukset eroavat toisistaan.

Huolestuttavaa on, että syrjivää kiusaamista kokee yli 40 prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista, toimintarajoitteisista ja ulkomailla syntyneistä nuorista. Näillä nuorilla on huomattavasti enemmän hyvinvoinnin haasteita sekä koulussa että vapaa-ajalla.

Opiskeluhuollolla on tärkeä tehtävä hyvinvointierojen kaventamisessa. Noin kolmannes oppilaista ja opiskelijoista koki tarvinneensa enemmän tukea koulukuraattorilta ja -psykologilta.

Nuorella täytyy olla saatavissa matalan kynnyksen apua erilaisissa elämän pulmatilanteissa ja tukea tulisi tarjota myös elintapojen muutokseen. Palvelut pitäisi olla saatavilla yhdenvertaisesti, ja niiden laatuun tulisi kiinnittää huomiota.

Kevään ja kesän 2018 aikana kiersimme Satakunnan kaikki kunnat hyvinvoinnin ja ehkäisevän päihdetyön teemalla. Lähes kaikissa kunnissa huolen aiheeksi nousi lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden saatavuuden puute.

Jopa alakouluikäiset lapset voivat niin pahoin, että koulunkäynnistä ei tule mitään. Heillä on keskittymisvaikeuksia ja jopa rajua psyykkistä oirehdintaa päivittäin. Opettajien ja rehtorien opetustyöhön tarkoitettu aika menee näiden lasten ja nuorten rauhoittamiseen ja tilanteiden selvittelyyn.

Vanhempien sosioekonominen asema, koulutus, taloudellinen ja terveydellinen tilanne sekä perhesuhteiden muutokset vaikuttavat heidän lastensa kouluttautumiseen ja muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Vanhempien koulutustaso määrittelee edelleen vahvasti heidän lastensa koulutusuria.

Vanhemman kuolema, vakava sairastuminen tai mielenterveyden ongelmat ovat kiinteässä yhteydessä lasten myöhempiin hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmiin.

Vanhempien työttömyys sekä taloudelliset ja terveydelliset vaikeudet lisäävät myös nuorten koulunkäynnin ja mielenterveyden ongelmia sekä kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskiä.

Nuorten hyvinvoinnin eriarvoistumisen ehkäisemiseen pitää panostaa voimakkaasti jo varhaislapsuudessa. Perheiden hyvinvointi luo pohjan myös heidän lastensa myöhemmälle hyvinvoinnille. Mielen hyvinvointiin, hyviin terveystottumuksiin ja elintapoihin on kasvettava. Perheitä kohdanneissa vaikeuksissa tulisi huomioida kokonaistilanne. Perheen tuki on tärkeä nuoren hyvinvoinnille.

On todella tärkeää seurata erilaisilla indikaattoreilla nuorten hyvinvointia ja yhteiskunnan tulee reagoida nopeasti näihin tuloksiin, joissa nuorten eriarvoisuus nousee selkeästi esille.

Väestön ikääntyessä myös sosiaali- ja terveyskulut kasvavat.

Mikäli kasvatamme nuoristamme sukupolven, joka pystyy huolehtimaan omasta ja toistensa hyvinvoinnista, sukupolven joka pysyy terveenä tekemillään valinnoilla, voimme mahdollisesti ennaltaehkäistä yhteiskunnalle aiheutuvia terveydenhuollon kustannuksia ja saavuttaa hyvinvoivan yhteiskunnan jatkossa.

Satakunnan alueella on käynnissä 11 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanketta, joilla on suuri vaikuttavuus Satakunnan asukkaiden hyvinvointiin. HYTE-hankkeiden lisäksi nuoret ja lapsiperheet on huomioitu kuntien hyvinvointikertomuksissa ja kunnat ovat sitoutuneet lisäämään terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluita muun muassa liikuntamahdollisuuksia kuntiensa asukkaille.

Marita Inkinen

projektisuunnittelija, Sata-Lipake -hanke

maakuntauudistuksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän jäsen