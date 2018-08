Ammatillisen koulutuksen uudistus on jälleen ollut otsikoissa viime viikkoina. Ammatillinen koulutus on uudistettu juurista latvoihin ja kuten suurissa muutoksissa aina, siitä aiheutuu myös kasvukipuja.

Vaikka vähenevä rahoitus ja mittava lainsäädäntöuudistus muodostavat kiistatta vaikean yhtälön, uhkakuvien maalaaminen ei palvele opiskelijan tai työelämän etua eikä tuo esiin uudistuksen hyviä puolia.

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö täyttää syyskuun alussa yhdeksän kuukautta. Kaikkien siihen liittyvien vaikutusten arviointi on liian aikaista muutoksen ollessa vielä kesken ja uudistuksen toimeenpanolle on annettava aikaa.

On kuitenkin tunnistettava ne kohdat, jotka vaativat nopeaa korjaamista, jotta uudistuksen tavoitteisiin osaamisperustaisuudesta, asiakaslähtöisyydestä ja joustavuudesta voidaan päästä.

Yksi jo alkumetreillä tunnistettu haaste on monimutkainen, kertoimiin perustuva rahoitusjärjestelmä.

Ammatillisesta koulutuksesta puhuttaessa on muistettava, että kaksi kolmasosaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on aikuisia ja heistä moni on jo työelämässä. Useassa tapauksessa paras ratkaisu osaamisen kartuttamiseen on tällöin perustutkinnon sijasta ammattitutkinto.

On varmistettava, että rahoitusjärjestelmän mekanismit mahdollistavat ja tukevat ammattitutkinnon tarjoamista silloin, kun se vastaa opiskelijan ja työelämän tarpeisiin.

Pahimmillaan monimutkainen rahoitusjärjestelmä voi kampittaa uudistuksen tavoitteita.

On pidettävä huolta siitä, että tavoitteiden toteuttamiseksi rakennettu rahoitusjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin varmistetaan monipuolisen koulutustarjonnan säilyminen opiskelijoiden ja työelämän saatavilla.

Riikka Vataja

elinkeinopoliittinen asiantuntija

Sivistystyönantajat ry