Lukijalta: Vireä EU-keskustelu tärkeää

Kirjoitin 7.8. Turun Sanomiin mielipidekirjoituksen ”Vain yhtenäinen EU on vahva toimija”. Lehden lukijat kommentoivat kirjoitustani ilahduttavan paljon. Brexit-ratkaisua pohdittiin monessa kirjoituksessa.

Brexit nähdään vain henkilöiden vapaan liikkuvuuden poistamisena. EU:n sisämarkkinat turvaavat palveluiden, ihmisten, tavaroiden ja pääominen vapaan liikkumisen sekä yhtenäisen kohtelun markkinoilla.

EU on juridinen yhteisö, jossa lainsäädäntö takaa yhdenvertaisen kohtelun jäsenmaille. Tästä syystä Ison-Britannian ehdottama ”rusinanmalli” ei ole mahdollinen. Jos siihen suostutaan, niin vähän ajan kuluttua joku toinen suuri jäsenmaa voi vaatia erityiskohtelua. Pienille jäsenille tämä olisi turmiollista.

Vaadittu Suomen oman päätösvallan palauttaminen on mielenkiintoinen. Suomessa on sotea ja paras-hanketta yritetty saada aikaan jo vuosikausia, mutta päätöksiä ei ole saatu aikaan, vaikka päätösvalta on täysin meillä itsellämme.

Kirjoitin populismista ja sen tuomista ongelmista. Populistit eivät ole EU:n vihollinen numero 1, vaan ne ovat jäsenmaiden ongelma. Populisteille tunnusomaista on vaikeiden asioiden yksinkertaistaminen mahdottomiin ratkaisuihin ja eletyn historian kieltäminen. Nykypopulisteista ei ole pitkä matka 1930 Saksaan, Italiaan, Neuvostoliittoon ja myöhäisempään Kiinaan.

Heille ongelmat ratkeavat, kun erotaan EU:sta ja suljetaan rajat: herrat ja eliitti ovat saattaneet kaikki huonoon jamaan. Populistit eivät esitä realistisia malleja tulevaisuudesta, vain heittoja ja hauskoja herjoja sekä katteettomia lupauksia.

Suomessa paluu ”impivaaraan” tuo onnen ja autuuden. EU:n vertaaminen Neuvostoliittoon on tietysti houkuttelevaa populismia. Neuvostoliitto satelliitteineen syntyi asein ja pakottein; EU:hun pyritään ja samalla luvataan noudattaa sen periaatteita.

Avoin keskustelu on demokratian peruskivi ja siinä lehdistöllä on tärkeä tehtävä. Erilaisilla mielipiteillä luodaan perusta avoimelle yhteiskunnalle.

Sampsa Saralehto